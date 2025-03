Thermas dos Laranjais espera mais de 40 mil turistas a partir deste sábado

Além de intensa programação durante o dia dentro do parque, estacionamento receberá shows gratuitos de artistas como Alexandre Pires, em parceria com a Prefeitura.

O Thermas dos Laranjais, maior parque aquático da América Latina, se prepara para um Carnaval inesquecível. Com expectativa de receber mais de 40 mil turistas entre os dias 1º e 4 de março, o parque terá atrações especiais dentro e fora de suas dependências, incluindo música ao vivo, atividades interativas e a transmissão do programa Band Esporte Clube Verão. Como parte da programação oficial do Olímpia Folia, o estacionamento do parque também será palco de shows gratuitos, incluindo uma apresentação especial de Alexandre Pires, promovida pela Prefeitura.

Durante os quatro dias de festa, o Thermas Folia levará entretenimento para todos que estiverem no parque, garantindo animação direta das 9h às 17h. O grupo Kassununga será o grande destaque da folia, trazendo o autêntico samba no pé para embalar os visitantes. Na piscina de hidroterapia, o professor Sérgio Bahia, especialista em hidroaxé, comandará a festa para aqueles que desejam curtir o Carnaval de uma forma diferenciada e com muita energia.

Além dessas atrações, tem a apresentação do grupo Sambalata, um grupo composto por crianças do projeto social da ONG Humanizar. Eles estarão no parque sábado (1º), após as 11h30. E como carnaval não pode faltar marchinhas, a Charanga, um projeto social da ABECAO (Associação Beneficente Cultural e Assistencial de Olímpia) irá se apresentar no sábado e segunda-feira, 01 e 03, respectivamente.

Para a criançada, a Festa da Espuma será uma atração imperdível. Sob o comando do grupo de recreação Aqualokos, os pequenos foliões poderão se divertir em meio a muita espuma e brincadeiras especiais no espaço do PlayKids.

E para os amantes por esportes, o sábado (1º) reserva uma novidade exclusiva: às 12h, o Thermas dos Laranjais será palco da transmissão ao vivo do último programa da temporada do Band Esporte Clube Verão. O programa, que percorre diversas praias do Brasil mostrando esportes como futebol, surf e outras práticas locais, escolheu Olímpia para encerrar sua edição, destacando a cidade como um destino de “praia própria” no interior de São Paulo.

” O Thermas dos Laranjais está pronto para oferecer uma experiência única neste Carnaval. Nosso objetivo é unir diversão, entretenimento e momentos inesquecíveis para todas as idades, reafirmando nossa posição como um dos destinos mais procurados do Brasil”, afirma Jorge Noronha, presidente do Thermas dos Laranjais.

A programação completa do Thermas Folia você confere no site: https://www.termas.com.br/informacoes/noticias/programacao-especial-para-os-folioes-no-carnaval

A programação completa do Olímpia Folia você confere no site: https://www.olimpia.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/6971/olimpia-folia-2025-programacao-faz-parte-das-comemoracoes-do-aniversario-da-cidade-e-promete-diversao-para-todos-os-publicos

Sobre o Thermas dos Laranjais

Localizado na Estância Turística de Olímpia/SP, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 60 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais.

Ainda este ano o parque irá inaugurar uma das atrações mais aguardadas, o Nações. A atração será formada por dois super toboáguas, partindo de uma torre de 33 metros de altura. A descida será feita usando boias, com duas e seis pessoas por vez.

O Thermas é o principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, foi inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.

Condições especiais para grupos e excursões pelo telefone (17) 99773-3570 ou através do email comercial2@termas.com.br.

Para compra de ingressos online, acesse a loja virtual do parque.

