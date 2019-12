Terapeuta realizará curso de Barras de Access em Votuporanga

O que é Barras de Access Consciousness?

As Barras de Access® consistem em 32 pontos energéticos em torno da cabeça que armazenam toda corrente eletromagnética das sinapses neurais que criam os padrões comportamentais e reações programadas de cada pessoa, ou seja: todos os pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que você já teve em relação a qualquer coisa ao longo de sua vida. Cada ponto possui registros de milhares de informações limitantes que, por sua vez, impedem o funcionamento normal e facilitado que todo e qualquer processo na vida deveria ter.

Quando um terapeuta ativa as barras, inicia-se a liberação dos registros (componentes elétricos) dos pensamentos, sentimentos e emoções armazenadas ao longo de nossas vidas, ajudando-nos a ver além dos padrões e problemas que usamos até então. É iniciado um processo de limpeza energética e de forma fácil, é liberada qualquer programação que lhe impeça de receber. Há, nesse sistema, as barras de cura, do corpo, do controle, da consciência, criatividade, energia, envelhecimento, sexo e dinheiro, só para mencionar alguns, pois são 32 ao todo.

Cada pensamento, ideia, atitude, decisão ou crença acolhida, tomada como verdade ou experimentada solidifica alguma energia, limitando sua capacidade de construir naquela área novas possibilidades e acontecimentos/escolhas diferentes e facilmente em sua vida, ou seja, ter, de fato, espaço e liberdade para criar realidades novas e mais prazerosas. É muito similar ao deletar arquivos do computador.

Esse procedimento permite que haja mais espaço disponível para receber novas informações e programas ou criar algo completamente novo.

Os benefícios das Barras® são a desprogramação de crenças, pontos de vista e juízos de valor que criam limitações à criatividade e boas reações frente às possibilidades da vida. Ao ter a disponibilidade para receber mais, a consciência sobre o dinheiro ou riqueza, consciência corporal, negócios, relacionamentos, e sobre tudo que se tenha escolhido modificar ou criar, começa a ampliar e a produzir mudanças imediatas.

A terapia das Barras® tem atuado significativamente em casos de ansiedade, insônia, irritação, frustração, depressão, emagrecimento com facilidade, vícios, compulsões e na capacidade de deixar hábitos, colaborando para uma nova visão de vida.

E para que essa liberação aconteça, basta deitar-se e receber!

E se tudo puder vir com facilidade, alegria e glória?

Você está disposto a ter mais escolhas e descartar o que não funciona em sua vida? Estaria disposto a destruir todos os traumas e dramas que limitam o seu receber como ser infinito que você é?

Está disposto a perceber, ser, saber e receber tudo que vem recusando e negando em toda a sua vida ?

Este curso não tem pré-requisito e pode ser feito tanto por pessoas que estejam interessadas em sua própria expansão e a destruir suas crenças limitadoras, podendo se autoaplicar ou realizar a terapia em familiares e amigos como também para quem deseja se tornar um terapeuta de Barras de Access® que deseja trabalhar com esta ferramenta de expansão da consciência. Este é o meu convite!

Aprende-se: técnicas com sessão de Barras Access, Processos Corporais de Acess Consciousnes, Reike, Cura Eletrônica, Cromoterapia e Cristaloterapia. Informações pelo telefone: 98168 – 4667 , com Adriana Stoppa Terapias.