Técnica de enfermagem presa por suspeita de desviar medicamentos da Santa Casa de Jales é demitida por justa causa 

A técnica de enfermagem de 39 anos presa na manhã de terça-feira (4.fev), em Jales/SP, por suspeita de desviar medicamentos da Santa Casa da cidade, foi demitida por justa causa.

A informação foi confirmada por meio do advogado responsável pela área Jurídica da instituição, Carlos Alberto Expedito de Brito Neto, nesta quarta-feira (5).

Durante a investigação, a polícia descobriu que os medicamentos haviam sido retirados do estoque da Santa Casa com a intenção de serem aplicados em pacientes, mas não foram administrados, indicando que a técnica é suspeita de se apropriar deles de forma indevida.

Recentemente, a técnica foi flagrada pela equipe de enfermagem da Santa Casa de Jales com diversos medicamentos em sua bolsa. A princípio, a administração do hospital não registrou a ocorrência, mas a informação foi repassada à polícia, que iniciou uma investigação formal.

“Em primeiro lugar, a instituição não compactua e não se omitirá em relação a isso”, disse o advogado.

A suspeita foi autuada por peculato, crime com pena de dois a 12 anos de reclusão. Após passar por audiência de custódia na tarde desta terça-feira, a mulher foi solta e vai responder em liberdade.

Carlos Alberto informou que logo após o juiz liberar a técnica de enfermagem, mediante algumas restrições, a instituição de saúde iniciou os tramites para realizar a demissão por justa causa.

“A Santa Casa já estava tomando as medidas legais em despedi-la por justa causa e assim foi feito. No mesmo dia, a instituição notificou a colaboradora para que comparecesse às dependências do departamento pessoal excepcionalmente, porque ela está proibida de ter contato com os demais funcionários”, explica.

A prisão ocorreu depois que a polícia recebeu denúncias de que a funcionária retirava remédios do hospital e os extraviava para fora da instituição.

A polícia trabalha com a hipótese de que a investigada estaria repassando ou vendendo os medicamentos, embora ainda não haja confirmação da motivação do crime. A técnica, que trabalhava na Santa Casa há 12 anos, permaneceu em silêncio durante o depoimento.

Ainda segundo o advogado, a previsão é de que o processo de desligamento da funcionária seja finalizado nesta quinta-feira (6): “Ela já foi comunicada. Agora, o que a gente precisa é cumprir o trâmite exigido por lei. Ela tem que passar pelo exame demissional e aqueles exames de rotina. Isso ficou marcado para amanhã [quinta-feira]. Os direitos rescisórios dela já foram apurados”, explicou.

Caso a mulher não compareça, a instituição pode entrar na Justiça com uma ação de consignação e pagamento sob fundamento de rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

*Com informações do g1