Tarcísio nega candidatura à Presidência em 2026: ‘única coisa que vou concorrer é a reeleição ao governo de SP’ 

Governador paulista ganhou musculatura política para pleitear eventual candidatura à Presidência após seu grupo político ganhar a maioria das prefeituras do país neste ano. Candidatura nacional é endossada por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na noite desta segunda-feira (4.nov) que não vai concorrer à Presidência da República em 2026.

Em entrevista ao serviço CNN Money, o governador paulista afirmou que sua intenção é se manter no Palácio dos Bandeirantes e tentar mais quatro anos de mandato no Estado de São Paulo.

“A única coisa que eu vou concorrer é a reeleição ao governo de SP. (…) A visão de hoje vai se manter daqui dois anos. Eu já venho dizendo isso, mas as pessoas não acreditam. Quero ver quando chegar 2026, e todo mundo ver que eu estava falando [era] para valer”, afirmou.

A fala de Tarcísio coincide com as declarações de seu principal padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que afirmou na reta final da eleição municipal desse ano que pretende voltar a ser candidato à Presidência da República em 2026, mesmo estando inelegível pela Justiça.

Tarcísio ganha força

Tarcísio ganhou musculatura política para pleitear uma eventual candidatura à Presidência, após seu grupo político em São Paulo ganhar a maioria das prefeituras do Estado de SP nas eleições municipais deste ano.

Na esfera nacional, o Partido Social Democrático (PSD) presidido por Gilberto Kassab – secretário de Relações Institucionais do governo de Tarcísio – saiu das eleições municipais como a sigla que governará a maior população do país.

Em entrevista ao blog da jornalista Andréa Sadi, o próprio Kassab admitiu que tem o projeto de lançar o governador de São Paulo como candidato à Presidência, em 2026 ou 2030: “Meu projeto é Tarcísio, sendo Tarcísio, eu vou estar alinhado com o projeto que seja compatível com o projeto do Tarcísio, seja ele governador ou presidente”, disse Kassab.

Segundo Kassab, ainda é cedo para definir qual caminho o PSD seguirá na eleição presidencial de 2026. Tarcísio está entre os nomes cotados para concorrer à presidência, já que, hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.

Ao afirmar que o partido vai iniciar “no momento certo” as consultas sobre o que fazer no plano nacional, disse que ele vai defender “acompanhar o governador Tarcísio”.

Gilberto Kassab lidera o partido com mais prefeitos eleitos no 1º turno da eleição 2024 em todo o Brasil, o PSD.

Responsável por desbancar a hegemonia no MDB, líder absoluto de prefeituras no país desde 2004, ele analisou os resultados como vitória do centro e da direita. E cita novas lideranças desse campo como motivo para desempenho melhor em comparação com o PT e a esquerda como um todo.

“O resultado eleitoral do centro e da direita é muito fruto dessa renovação que está acontecendo no centro e na direita e eu não vejo isso na esquerda. Isso está trazendo dificuldades. Cada vez mais a esquerda é refém da figura do Lula”.

