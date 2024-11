Feliz 2025? Palmeiras vê Botafogo abrir vantagem e pode ter pior ano na era Abel 

Adversário faz 3 a 0 no Vasco e coloca seis pontos de frente, restando seis jogos a disputar. Equipes ainda farão confronto direto no Allianz Parque, no dia 26 de novembro.

Com a vitória do Botafogo por 3 a 0 sobre o Vasco, o Palmeiras viu o adversário abrir vantagem novamente na liderança do Brasileirão. Restando seis jogos a disputar, os times estão separados por seis pontos.

A derrota na segunda-feira para o Corinthians por 2 a 0, aliada ao resultado do time carioca na terça, dificultou a busca alviverde pelo tricampeonato nacional consecutivo.

Com 61 pontos, a equipe estacionou na segunda colocação. Depois de ficar a um ponto da liderança, o Palmeiras acumulou duas partidas sem vencer, enquanto o Botafogo ganhou seus dois confrontos recentes e subiu a 67 pontos. Já o Fortaleza chegou aos 60.

A partir de agora, o Verdão não depende mais de si para conquistar o título brasileiro. Mesmo tendo confronto direto com o primeiro colocado na 36ª rodada, dentro do Allianz Parque, precisará fazer sua parte e torcer por algum tropeço do Botafogo nas rodadas finais.

Diante deste cenário, há o risco de 2024 terminar como o ano menos vitorioso da era Abel Ferreira no Palmeiras. Até aqui, a única taça levantada foi a do Campeonato Paulista. O desempenho completo da equipe é:

Supercopa: vice-campeão

Paulista: campeão

Copa do Brasil: eliminado nas oitavas

Libertadores: eliminado nas oitavas

Brasileirão: segunda colocação

Em todas as outras temporadas sob o comando de Abel, o Palmeiras venceu ao menos um título nacional ou internacional.

2020: Copa do Brasil e Libertadores

2021: Libertadores

2022: Paulista, Recopa Sul-Americana e Brasileiro

2023: Supercopa, Paulista e Brasileiro

Apesar dos tropeços recentes terem causado frustração na Academia de Futebol, elenco e comissão técnica ainda acreditam ser possível terminar o ano como campeão brasileiro.

“Vai chegando a reta final do campeonato e fica mais complicado quando você não consegue ganhar, mas é o tipo de coisa que não podemos controlar agora. Tínhamos de ter feito nossa parte, que era vencer”, resumiu Weverton.

Já Abel Ferreira citou seu ídolo Ayrton Senna após o Dérbi para dizer que nem o tricampeão de Fórmula 1 venceu todos os campeonatos que disputou: “Mesmo sem chegar tanto (nos mata-matas), ganhamos um título (paulista). Nossos adversários investiram, o Senna competiu em 10 anos e não ganhou sempre. Ganhamos o que ganhamos, vamos lutar até o fim, sabendo que o Botafogo tem a vantagem toda. Vamos continuar a fazer nosso melhor para chegar ao fim com possibilidade de lutar pelo título”, decretou.

O Palmeiras volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30, para encarar o Grêmio, no Allianz Parque. Já o Botafogo jogará no sábado, quando recebe o Cuiabá, às 16h30.

*Com informações do ge

