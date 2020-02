Sucesso em 2020, Oba prepara edição dos 15 anos para 2021

Carnaval de Votuporanga, considerado o maior do Estado de São Paulo, completa 15 anos no ano que vem.

O Oba Festival encerrou a 14ª edição na noite de terça-feira (25/2) com showzaço da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. Repetindo o sucesso de outras edições, com público lotado na avenida e nos camarotes do Mundo Oba, a organização do Carnaval de Votuporanga já pensa na edição comemorativa de 15 anos para 2021.

No palco durante a apresentação de Gusttavo Lima na noite de domingo (23/2), Caskinha, um dos organizadores do Oba, comentou que a nova edição já está sendo pensada e sinalizou repetir a contratação do sertanejo, que prometeu um show com duração de pelo menos 3 horas. Gusttavo é considerado um dos principais artistas da atualidade no cenário da música sertaneja e coleciona sucessos como “Zé da Recaída”, “Homem de Família”, “Balada”, “Apelido Carinhoso”, entre outros.

A 14ª edição do Oba contou com cerca de 20 shows e centenas de foliões dos quatro cantos do Brasil e até de outros países que curtiram mais de 40 horas de muita diversão. Uma das novidades desta edição foi o palco, o maior de todas as edições, além da interatividade de todos os espaços, com camarotes, food park, espaço de beleza, barbearia e até áreas para descanso. A sustentabilidade e o consumo consciente também estiveram presentes nesta edição. Foram lançados, em parceria com a Converd Construção Civil e a Coopervinte (Cooperativa de Reciclagem de Votuporanga), os Eco Copos, evitando o uso de copos plásticos nos bares.

Pela primeira vez

A cantora Ludmilla se apresentou na noite de abertura do Oba Festival 2020 elogiando a megaestrutura da festa e a animação dos foliões. A ganhadora dos prêmios “Cantora do Ano” e “Música Chiclete”, do Prêmio Multishow, não deixou ninguém parado. Principalmente nos hits “Cheguei”, “Favela” e “Onda Diferente”. No primeiro dia de festival teve ainda Bonde do Tigrão com os clássicos “O Baile Todo” e “Cerol na Mão”, o cantor Wesley Safadão e muita música eletrônica com Chemical Surf. Comandando o trio elétrico na noite de abertura teve apresentação do grupo Batom na Cueca, com o tradicional “abre o corredor” e os ritmos do Carnaval.

No domingo (23/2) foi a vez de Kevinho, Gusttavo Lima, DJ GBR, Dilsinho, Léo Santana e da banda A Zorra, que amanheceu com os foliões na avenida do Mundo Oba. Na segunda-feira (24/2), o line-up foi formado por Monobloco, Cat Dealers, Atitude 67, Dennis DJ e Banda Eva. O encerramento do Carnaval de Votuporanga começou com Thascya, passando por Tomate e fechando com Zé Neto & Cristiano.

Alunos da APAE

Neste ano, o Oba teve uma atitude que chamou bastante a atenção: a visita de 14 alunos da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Eles percorreram o Centro de Eventos “Helder Galera” ouvindo as explicações dos organizadores Caskinha e Matheus Rodero sobre como tudo é produzido para receber os shows e as centenas de foliões nos quatro dias de festa. Ao final do passeio pelo Circuito, foi oferecido um café da manhã especial para o grupo. Cada atendido, recebeu um kit com bonés, canecas e outros produtos do Oba Store. Para 2021, novas ações devem ser pensadas com este caráter de responsabilidade e interação social.