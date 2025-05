SOBRIEDADE JÁ

DEIXE AGORA DE SER RÉ DO CLAMAR

Reclamar, normalmente é repetir um clamor, é insistir numa ilusão, e insistir em não discernir.

Mas há também alguns outros detalhes, veja: a pessoa que reclama demais torna-se ré, presa, ré do seu clamar. Mais uma coisa: o “ré” que inicia o reclamar também carrega um sentido simbólico, que é a marcha à ré do carro, clamar demais é andar pra trás, é ficar preso no passado.

Gente, o excesso de queixas é um eco que volta contra quem lança, a boca que não para de murmurar se torna ré confessa de um coração que se mostra duro demais. E olha, o tribunal da alma é severo: quanto mais se clama pelo que falta, menos se vê o que se tem. E lembrando São Paulo, na carta aos Tessalonicenses disse: “Em tudo dai graças”. Vai, tenha uma vida livre na gratidão, e não ré do clamar, e veja como o céu se abrirá a sua frente.

HOMEM OURO, HOMEM BIJUTERIA

O parâmetro que mede a nossa personalidade, é a capacidade de se manter a essência, apesar dos agentes externos.

Lembro que na loja do meu pai, a gente vendia muita bijuteria, colar, anel, essas coisas, mas já deixava avisado, logo vai perder o brilho.

Pois é, bem diferente do ouro, que independente do contato com o suor, com a pele, se mantem fiel à sua essência.

Como se precisa de mais homens ouro hoje né. Infelizmente a semelhança dos homens com o ouro hoje, é só na dificuldade de encontrar o verdadeiro.

A gente sabe que o meio, está cheio de propostas pra nos desconfigurar, pra colocar preço muito inferior ao nosso real valor, mas temos que resistir, ser ouro, preservar a identidade mais valiosa de toda criação, ser imagem e semelhança de Deus.

TOMOU TODOS SEUS BANHOS HOJE?

Esses dias ouvi que uma senhora, até num gesto de solidariedade, foi entregar um pedaço de pão para um morador de rua e lhe deu um abraço.

Acontece que esse morador de rua estava a muitos dias sem tomar banho, resumindo, ela pegou uma bactéria, e ficou por 10 dias nas Uti.

O nosso corpo físico está em contato 24 horas com todo tipo de impureza, mas um banho, retira ela toda, a nossa sujeira física vai ralo abaixo com a água e o sabonete.

Mas você tem noção do quanto a gente se suja mentalmente durante um dia? São as notícias, as fofocas, músicas ruins, então precisamos de banhos também na mente, na alma, se sentir limpo todo dia, jogar no ralo as bactérias que as circunstancias nos colocaram todo dia. A oração, o silêncio, o contato intimo com Deus, é a higiene que toda alma precisa.

EXPULSE OS VENDILHÕES DO TEMPLO QUE É VOCÊ

A passagem de Jesus expulsando os vendedores no templo, é uma lição também atual.

Nas entrelinhas penso que Jesus nos diz hoje: identifique e expulse quem anda profanando o seu templo, o templo que é você.

Não se trata de construções físicas, mas desconstruções de valores.

Jesus deixou claro: somos templos do Espírito Santo. Já se perguntou: tem ou não alguns “vendilhões” profanado seu templo? Vou te dar uma dica:

Nossas ações, omissões, egoísmo, indiferença, são uns “vendilhões modernos” que as vezes você insiste em não expulsar, simplesmente pelo medo de perder o lucro que eles supostamente te dão.

Faz um chicote também, e coloque pra correr tudo que tem profanado o templo, o Espírito Santo que habita em você, esse suposto lucro vai te custar caro.

A ESCULTURA JÁ ESTÁ DENTRO DA PEDRA

Um escultor quando vai fazer sua escultura, ele parte de uma peça bruta. Quem já foi em Ouro com certeza viu as esculturas do Aleijadinho, e se impressiona com a perfeição dos detalhes.

Pensar que aquilo já foi uma pedra bruta né.

Mas o que ele fez pra que ela se transformasse em uma obra de arte?

Ele tirou os excessos!

O artista olha para pedra e já enxerga a escultura dentro dela. Só existe excesso de pedra em volta que precisa ser tirada.

Nós somos uma obra de arte, Deus nos vê assim. As vezes o que falta é tirar os excessos também, excessos de preocupações, de julgamentos, de culpas, de passado, excessos de futuro, isso acaba ficando em volta da gente, e descaracterizando nossa essência.

Tudo que Deus faz é perfeito, somos perfeitos, mas temos uma vida toda para se deixar lapidar.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

