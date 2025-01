SOBRIEDADE JÁ

HOMENS E GALOS BRIGAM

Lembro quando era criança que, fui a uma chácara onde o pessoal fazia briga de galo, escondido, coisa proibida mesmo. Os galos brigavam ali, incentivados pelas pessoas que se divertiam com isso.

E os humanos hem? Que criam suas brigas, suas guerras, pela concepção de que, se não pensa exatamente como eu, é automaticamente meu inimigo. E aí como na briga dos galos, ou saem os dois mortos, ou, um morto e outro muito machucado.

Seja entre os países, ou entre irmãos dentro de casa, é muita briga por dinheiro, por poder, pela intolerância que não consegue ver no diferente um complemento.

Ok! Homens e galos brigam, os galos para divertir os homens, quem será que está se divertindo vendo homens se bicando por aí?

Também acho que é esse mesmo que você pensou.

PRETO SUJA MENOS

Preto suja menos… Você já ouviu isso, quem sabe até falou, né?

Claro que se trata aí de aparentar a sujeira.

Ao escolher por nossa aparência limpa, acabamos deixando de lavar essência suja.

E até no outro acabamos por valorizar mais a aparência do mérito, do que o próprio mérito.

O carro vale mais que a viagem, a roupa mais que o corpo, o celular mais que a mensagem, a festa de casamento vale mais que o amor do casal.

E pasmem a oração em voz alta, vale mais que uma real intimidade com Deus.

ESTÃO MATANDO O TEMPO

Os três males do nosso século são: a depressão, o estresse e a ansiedade.

Depressão: uma pressão do passado, o estrese uma pressão do presente, e a ansiedade, uma do futuro.

Querer trazer para o agora, passados e o futuro, e mudá-lo, é uma briga perdida com o tempo.

Sei que existem condições físicas, histórias de vida, mas a falta de uma fé verdadeira agrava, e até causa esse quadro.

Jesus disse: “Eu sou o mesmo, ontem hoje e sempre.” Ou seja, Ele se diz Senhor do tempo, do passado, presente e futuro, e escolher pela ausência de Deus é assassinar um tempo que não volta mais.

Então quando alguém te perguntar: “E aí o que você anda fazendo?”

Cuidado para não dizer: “Ah, algumas coisinhas.” Ou depois “Tô só matando o tempo.”

ALGUÉM PRECISA FAZER ALGUMA COISA

Diante de situações difíceis, seja de política, até familiar, sempre tem aquele que diz: “Nossa é verdade, que absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa.”

Quando ele coloca, que alguém que tem de fazer alguma coisa, automaticamente ele retira a sua responsabilidade de fazer, ele terceiriza a ação.

Normalmente pessoas assim reclamam de tudo, são extremamente pessimistas, e vou ser até um pouco mais pesado, normalmente são vagabundos.

Aliás a características do vagabundo é sempre dizer que não se pode fazer nada, e até tentar convencer os outros que não há nada a fazer, assim ele justifica o porquê ele não faz.

Resumindo: o vagabundo normalmente é pessimista.

E o pessimismo dele, é a cortina de fumaça que ele usa para não fazer nada, pois sendo pessimista ele diz nas entrelinhas, que nada pode ser feito, e justifica porque não fez.

FRONTEIRA E BARREIRAS

Chegando diante de um semáforo, o sinal esta vermelho, você pode passar?

Pode. Sabe por quê? Não existe ali, nenhuma barreira, uma limitação, um muro, um portão por exemplo que te impede.

E aí é que está a diferença entre fronteira e barreira. A barreira é algo quase que físico, que realmente te impede de fazer.

Agora a fronteira é um limite, no caso do ser humano, é o limite da sua consciência.

Veja, estou diante da oportunidade de pegar algo de alguém, um celular esquecido por exemplo, não existem barreiras, ninguém está vendo, mas onde está o limiar da minha consciência?

Aí está a fronteira, é entre o que posso, e o que devo que disse São Paulo, é permitido, mas minha consciência diz que não.

Como andam suas fronteiras, estão precisando de mais barreiras?

