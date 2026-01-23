Site da Prefeitura de Votuporanga reúne modalidades esportivas gratuitas 

Ferramenta facilita o acesso à informação e apresenta à população as atividades da Secretaria de Esportes e Lazer.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/SP iniciou em 2026 um novo trabalho de divulgação no site oficial do município com o objetivo de facilitar o acesso da população às informações sobre as atividades esportivas gratuitas disponíveis na cidade.

Na nova aba, disponível em www.votuporanga.sp.gov.br/portal/secretarias-paginas/103/modalidades-esportivas, os munícipes podem consultar, de forma prática e organizada, todas as modalidades ofertadas, com horários, locais, faixas etárias e orientações para inscrição. A iniciativa busca esclarecer dúvidas frequentes sobre as atividades desenvolvidas nos espaços públicos e estimular a participação de crianças, jovens, adultos e idosos na prática esportiva.

Entre as modalidades disponíveis estão hidroginástica, futsal, futebol, vôlei, bocha, malha, zumba, ballet, recreação inclusiva, além de lutas e artes marciais como capoeira, karatê, judô, jiu-jitsu e muay thai, entre outras ações voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da inclusão social.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, a nova ferramenta fortalece o compromisso da administração em aproximar o esporte da população: “Votuporanga conta com uma ampla rede de atividades esportivas gratuitas, distribuídas em diferentes espaços públicos, com opções para todas as idades e perfis. Temos estrutura, profissionais capacitados e modalidades diversificadas. Queremos que as pessoas tenham acesso a essa informação e se sintam motivadas a escolher uma atividade e iniciar a prática esportiva.”

A Secretaria de Esportes e Lazer está localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3.374, no bairro 1º Distrito Industrial. O telefone para contato é (17) 3426-1200.