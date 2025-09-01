Semana do Bebê mobiliza Saúde, Educação e Assistência Social em prol da primeira infância

Programação contou com palestras, rodas de conversa, atividades lúdicas, orientações sobre primeiros socorros com médicos pediatras, entre outras ações voltadas às famílias e crianças.

A Prefeitura de Votuporanga promoveu, ao longo da última semana de agosto, uma série de atividades especiais voltadas para a primeira infância, considerada a fase mais importante da vida. A ação fez parte da 15ª Semana do Bebê, iniciativa que uniu esforços das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social e Desenvolvimento Social.

Foram realizados encontros, palestras, rodas de conversa, orientações às famílias, atividades lúdicas e ações educativas em escolas e unidades de saúde. O objetivo foi valorizar o desenvolvimento integral das crianças de zero a seis anos, fortalecendo vínculos, ampliando o acesso à informação e incentivando boas práticas de cuidado.

O prefeito Jorge Seba destacou a relevância dessa mobilização entre as Secretarias. “A primeira infância é o período mais importante da vida e precisa da nossa atenção. Quando olhamos para cada bebê, para cada criança pequena, vemos o futuro de Votuporanga sorrindo para nós, essa semana foi um grande abraço coletivo, mostrando que nossas crianças merecem crescer com amor, cuidado e esperança.”

A Semana do Bebê também contou com a participação de profissionais da área da psicologia, assistência, médicos, educadores e famílias, fortalecendo a rede de proteção e cuidado às crianças do município.