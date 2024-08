Sem avanço em propostas, Galoppo tem melhora nas dores e pode voltar a reforçar São Paulo

Meia-atacante argentino se recupera de lesão e é nome falado no mercado; ainda sem ofertas, porém, ele deve retornar ao time no domingo, contra o Atlético-GO.

Desfalque do São Paulo nos últimos quatro jogos, o meia Giuliano Galoppo pode voltar a ser relacionado no final de semana, para a partida contra o Atlético-GO, domingo, às 16h, no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Galoppo tem uma inflamação no pé direito causada por um trauma. O problema gera dores no momento do chute. Por isso, tem feito trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

O argentino ainda não deve ir para Goiânia, onde o São Paulo pega o Goiás na quinta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é de que siga em São Paulo em tratamento.

Nas últimas semanas, Galoppo teve o seu nome ligado ao Boca Juniors e ao Rosario Central, ambos da Argentina. A diretoria diz que recebeu uma proposta oficial do Rosario, mas as conversas não avançaram. Pessoas ouvidas pelo ge nos últimos dias disseram estar tudo “gelado” neste momento.

O desejo do atleta de 25 anos era trocar o São Paulo por alguma equipe da Europa, mas ele nunca conseguiu se firmar no clube paulista. Ele tem 25 jogos, um gol e duas assistências nesta temporada.

*Com informações do ge