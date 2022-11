Secretaria da Agricultura faz ação conjunta do CAR e Rotas Rurais no interior paulista

O Rotas Rurais, que entrega o endereço digital, às propriedades do campo, avança sobre mais de 470 municípios e até o final de novembro, estará disponível em 100% das cidades paulistas.

A importância dos programas da Secretaria de Agricultura, CAR (Cadastro Ambiental Rural) e Rotas Rurais (que entrega o endereçamento digital às propriedades do campo) ninguém discute! O CAR, o Cadastro Ambiental Rural é uma das ferramentas mais importantes desenvolvidas pela SAA.

Só para se ter ideia, neste momento, 100% das propriedades do estado (mais de 404 mil) já estão cadastradas em sistema e, até o final do ano, 100% terão sido analisadas. Já o Rotas Rurais, que entrega o endereço digital, às propriedades do campo, avança sobre mais de 470 municípios e até o final de novembro, estará disponível em 100% das cidades paulistas.

Agora, em ação inédita, a Secretaria de Agricultura vai juntar ambos os programas. Nesta quinta-feira (10.nov), a SAA vai realizar um grande mutirão nas cidades de Monte Mor (1), Rosana (2), Rosana (3), Euclides da Cunha Paulista (4), Guará (5), Salto e Itu (6), General Salgado (7), Sarutaia (8), Dois Córregos (9) e Maracaí (10) para que o proprietário/usuário vá até um local específico (cujos endereços estão abaixo), dê o aceite no CAR e, ainda, receba impresso o seu endereço digital do Programa Rotas Rurais.

Para recepcionar os interessados, técnicos da secretaria estarão presentes no evento para

quaisquer esclarecimentos adicionais e/ou dúvidas.

Conforme diz o secretário Francisco Matturro, por muitas vezes, SAA tem que ir ao encontro do proprietário de imóvel rural para executar seu trabalho: “Saímos do escritório, com todo nosso time e estrutura, e vamos ao campo. Essa é a disposição que o Governo do Estado de São Paulo mostra para auxiliar o homem do campo paulista em mais esta empreitada”, completou.

Atenção: MONTE MOR, ROSANA, EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, GUARÁ, SALTO, ITU, GENERAL SALGADO, SARUTAIA, DOIS CÓRREGOS E MARACAÍ!

ACEITE DO CAR e ENTREGA DE ENDEREÇAMENTO DIGITAL DO ROTAS RURAIS

Local 1: Em Monte Mor – Casa da Agricultura (9h/16h) *(somente ação do CAR)

Endereço: R. 24 de Março, 85, Centro, Monte Mor/SP

Local 2: Em Rosana – Casa da Agricultura (9h/12h)

Endereço: R. do Estádio, 211, quadra 158, Rosana/SP

Local 3: Em Rosana – Posto de Atendimento Avançado (13h/15h)

Endereço: R. Agrovila no setor II Gleba XV de Novembro, Rosana/SP

Local 4: Em Euclides da Cunha Paulista– Anfiteatro Municipal (9h/16h)

Endereço: R. Anestor Frederico Vicensotto, S/N, Centro, Euclides da Cunha Paulista/SP

Local 5: Em Guará – Sindicato Rural Fábio Meireles (9h/16h)

Endereço: Av. Dr. Francisco de Paula Leão, 1250, Guará/SP

Local 6: Em General Salgado – CATI Regional (9h/16h)

Endereço: Av. João Garcia, 1264, General Salgado/SP

Local 7: Em Salto e Itu – Casa da Agricultura (9h/16h) *(somente ação do CAR)

Endereço: R. Rodrigues Alves, 635, Salto/SP

Local 8: Em Sarutaia – Casa da Agricultura (9h/16h)

Endereço: R. Joaquim Franco de Godoy, 489, Sarutaia/SP

Local 9: Em Dois Córregos – Casa da Agricultura (9h/16h)

Endereço: R. 13 de maio, 1161, Dois Córregos/SP

Local 10: Em Maracaí – Sindicato Rural Patronal de Maracaí (8h/16h)

Endereço: R. Antonimo José de Carvalho, 300, Centro, Maracaí/SP

*A SAA pede que todos, que já fizeram o Cadastro Ambiental Rural, compareçam com seu

número do CAR, pois ele será a referência para a execução dos serviços. Solicita-se também que as pessoas interessadas levem consigo seus documentos pessoais (CPF/RG).