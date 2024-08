São Paulo estuda utilizar reservas em clássico; Lucas Moura aprova: “Temos de agir com a razão” 

Tricolor pode repetir contra o Palmeiras, neste domingo, a estratégia usada contra o Atlético-GO – quando venceu por 1 a 0 com suplentes.

A tabela do Brasileirão reserva para o fim de semana um clássico entre Palmeiras e São Paulo, numa rodada “espremida” por decisões das oitavas da final da Libertadores. Mesmo com times na parte de cima da tabela, a tendência é de que os dois rivais poupem jogadores no domingo, às 16h, no Allianz Parque.

No caso do São Paulo, que empatou fora de casa sem gols contra o Nacional, o foco está no jogo de quinta-feira, no Morumbis, em que a vitória se faz obrigatória. O Palmeiras jogará antes, na quarta, contra o Botafogo, novamente no Allianz.

Ainda em Montevidéu, o técnico Luis Zubeldía foi perguntado sobre a utilização de reservas, mas disse que era cedo para definições. Lucas Moura, por sua vez, mostrou-se favorável à repetição da estratégia do jogo contra o Atlético-GO, quando titulares foram poupados e o time venceu por 1 a 0, domingo passado.

“Temos de agir com a razão, queremos estar em campo todo jogo, mas não podemos perder mais jogadores por lesão, temos jogadores fora. Se tem a oportunidade de rodar o elenco, dar oportunidade a outros jogadores e manter o nível, como foi contra o Atlético-GO, eu acho que é válido para poder descansar e deixar todo mundo no ritmo, pronto para dar conta do recado”, afirmou Lucas.

Capitão da equipe, Rafinha disse que o São Paulo entrará com “força total” independentemente da escalação. O jogador de 38 anos deve dar vaga a Igor Vinícius, que ficou fora dos últimos quatro jogos para evitar lesões: “Clássico é clássico. Não tem de pensar em Libertadores. É virar a chave para o Brasileiro. Mas temos jogadores preparados. O treinador vai escolher a melhor formação esse jogo. Tenho certeza que o Zubeldia vai escolher a melhor formação para entrarmos no clássico com força total.”

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Zubeldía não poderá ficar à beira do campo no domingo. O time será novamente comandado pelos auxiliares Maxi Cuberas e Carlos Gruezo.

*Com informações do ge