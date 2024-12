São Paulo deve ceder Galoppo por empréstimo ao Santos; cláusula gera debate entre as diretorias 

Meio-campista argentino segue em negociações com a equipe da Baixada Santista para 2025.

São Paulo e Santos ainda estão em período de negociação por Giuliano Galoppo, meia que não terá espaço com Zubeldía em 2025 e que pode se transferir por empréstimo para o Peixe.

A ideia do São Paulo é ceder o jogador por um ano, com uma compra obrigatória já engatilhada em caso do cumprimento de uma meta mínima de jogos disputados, considerando a presença em 45 minutos em campo ou mais.

Num primeiro momento, o Santos sugeriu que a compra ocorresse em caso de presença em 80% dos jogos, mas o Tricolor sugeriu 50%. A tendência é que o acordo saia por cerca de 60%. Apesar do debate, há um certo otimismo para que essa transferência seja concluída nos próximos dias.

Galoppo terminou a temporada lesionado, mas já não vinha jogando com Zubeldía. Em novembro, passou por artroscopia no joelho esquerdo. Ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2027.

Num ano de poucas oportunidades, o argentino recusou uma proposta do Rosario Central por achar que poderia dar a volta por cima no Morumbis. No ano, fez 28 jogos, um gol e deu duas assistências.

*Com informações do ge

