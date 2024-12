São Paulo aguarda resposta do Porto após oferecer empréstimo de Moreira para ter Wendell 

Tricolor tenta a liberação do lateral-esquerdo de 31 anos; jovem formado em Cotia pode ser emprestado por 18 meses.

O São Paulo fez uma proposta envolvendo o lateral-direito João Moreira para contratar o lateral-esquerdo Wendell, do Porto, de Portugal, e aguarda uma resposta. O Tricolor ofereceu aos portugueses um empréstimo de 18 meses do garoto revelado em Cotia.

Embora o Tricolor já tenha um bom entendimento com Wendell em relação a salários e tempo de contrato, o atleta tem encontrado dificuldades para quebrar seu vínculo, que ainda tem seis meses de validade.

Aos 20 anos, Moreira já foi alvo dos portugueses nesta temporada, mas o Tricolor, à época, não quis emprestá-lo. O entendimento era de que o jogador é um ativo importante e que só sairia do São Paulo por um valor alto.

Agora, porém, com a necessidade de um lateral-esquerdo e a falta de oportunidades para Moreira, o Tricolor entendeu que era o momento de oferecer o jovem ao Porto.

Com só 13 partidas disputadas em 2024 e vendo o São Paulo procurar um lateral-direito para substituir Rafinha depois de sua aposentadoria, Moreira também não deve se opor a uma saída para um gigante de Portugal nesta janela de transferências.

Vale lembrar que Moreira tem dupla nacionalidade e já foi convocado pela seleção de base de Portugal para disputar torneios sub-18. Com cidadania portuguesa por conta de sua avó materna, ele defendeu Portugal em 2021, no Torneio de Limoges. Em 2022, quando tinha 17, foi chamado novamente para o Torneio Internacional do Porto, mas foi cortado por causa de uma amigdalite.

Uma transferência ao futebol português, portanto, pode dar ao jogador uma maior chance de ser visto e ser convocado para a seleção principal do país. Cria de Cotia, ele tem 25 jogos e um gol pelo Tricolor.

*Com informações do ge

