Santos crê em presença de Gabigol no clássico contra o Corinthians 

Centroavante vai trabalhar com bola nesta terça-feira na atividade do time no CT Rei Pelé.

A presença de Gabigol no clássico contra o Corinthians dependerá das respostas do atacante nos treinamentos dos dois próximos dias. Há confiança nos bastidores de que o camisa 9 estará à disposição para o clássico desta quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulistão.

De acordo com a programação do clube, Gabigol treinará com bola normalmente terça e quarta.

Com uma tendinite, o jogador foi preservado do jogo de domingo contra o Guarani para estar em melhores condições de defender o Peixe no primeiro clássico do ano dentro de casa.

Principal contratação do clube para a temporada, o centroavante atuou os 90 minutos na estreia da temporada contra o Novorizontino, quando anotou um gol na vitória por 2 a 1.

Diante do Palmeiras, pela segunda rodada, ele entrou na segunda etapa e não conseguiu ajudar o time a evitar a derrota por 1 a 0.

Tanto Santos quanto Corinthians somam quatro pontos, em três rodadas, e dependem da vitória para permanecerem na zona de classificação para as quartas de final.

A partir do clássico, o Peixe tem só mais quatro compromissos pela frente para definir o futuro no estadual.

