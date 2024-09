Santos acerta venda de Weslley Patati ao Maccabi Tel Aviv, de Israel 

Atacante formado nas categorias de base do Peixe deixa o clube após 33 jogos e dois gols.

O Santos anunciou, nesta quarta-feira, a venda do atacante Weslley Patati ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. Os valores para a contratação do jogador de 20 anos não foram revelados.

Inicialmente, a equipe israelense queria contar com o atleta por empréstimo, com opção de compra, mas o negócio foi rejeitado pelo Santos. O clube, então, alterou a forma de contratação para poder adquirir os direitos econômicos do atacante.

O Maccabi Tel Aviv disputa a primeira divisão do campeonato israelense, além de estar, também, na Liga Europa.

O atleta formado nas categorias de base do Peixe, foi promovido ao time profissional em 2022. Pelo Santos, Weslley Patati fez 33 jogos e anotou dois gols.

Patati viveu altos e baixos dentro do Santos nesta temporada. Inicialmente, o jogador foi cedido ao grupo que disputou um torneio amistoso no Catar, formado por atletas do sub-20 e dos que não seriam utilizados pelo técnico Fábio Carille.

Após se destacar no torneio, Patati retornou ao Brasil e foi reintegrado ao elenco principal, passou a ganhar oportunidades durante o desfalque de Guilherme e marcou o primeiro gol pelo clube no duelo contra o Brusque, pela Série B.

Contudo, o jogador teve uma queda de rendimento no primeiro momento de oscilação do Peixe na Série B.

Patati começou a perder espaço após se envolver em uma polêmica por ter reclamado da viagem de ônibus da delegação de Londrina/PR a Catanduva/SP, que durou seis horas. Ele fez uma publicação em uma rede social e foi multado em 10% do salário.

Nas últimas rodadas, Weslley Patati voltou a ter chances na equipe e até marcou um gol contra o Paysandu. No empate contra a Ponte Preta, na última sexta-feira, ele iniciou a partida como titular e foi substituído por Otero no segundo tempo.

*Com informações do ge

