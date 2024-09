Morre segunda vítima de duplo acidente na Euclides da Cunha 

As colisões registradas na manhã de 15 de agosto resultaram na morte de Osvaldo Gibim, marido de Maria Terezinha Curti Gibim, de 70 anos, que veio a falecer nesta terça-feira (3); outros dois ficaram feridos.

O duplo acidente registrado na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Votuporanga/SP, no dia 15 de agosto, causou a segunda vítima fatal 19 dias após o ocorrido. A agricultora Maria Terezinha Curti Gibim, de 70 anos, que estava internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, não resistiu e veio a óbito às 12h, desta terça-feira (3.set).

De acordo com o apurado pelo Diário, pouco depois das 9h daquela quinta-feira, dois veículos e uma motocicleta, que seguiam no mesmo sentido, Valentim Gentil/SP-Votuporanga, se envolveram em um acidente, próximo da Krik Eventos.

Em seguida, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate das vítimas. No entanto, enquanto as equipes chegavam no local, um grande congestionamento se formou no trecho da rodovia e o fluxo de tráfego praticamente parou, contudo, foi neste momento em que aconteceu a segunda batida.

Desta vez, também por razões que serão apuradas pela Polícia Científica, um veículo VW/T-Croos teria reduzido a velocidade e na sequência o motorista do VW/Gol, que vinha logo atrás, não percebendo o trânsito parado, bateu na traseira do veículo a frente.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga. Em nota, o centro médico informou que: “O.G., de 77 anos, deu entrada no pronto-socorro nesta quinta-feira (15), às 9h39, vítima de acidente. Ele recebeu atendimento, mas infelizmente, faleceu às 10h22.”

Ainda segundo o hospital, outra vítima identificada como Maria Terezinha Curti Gibim passava por atendimento. No entanto, ela foi transferida posteriormente para o Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu sob cuidados médicos até seu falecimento.

As outras vítimas do acidente não tiveram o estado de saúde divulgado.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.

Natural de Pedranópolis/SP, Sra. Maria Terezinha residia na zona rural de Valentim Gentil. Ela deixou os filhos: Cláudio e Rosana; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorre às 16h, nesta quarta-feira (4), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

