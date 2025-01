Santa Casa alcança status Diamante em premiação por excelência no tratamento de AVC  

A certificação tem reconhecimento internacional e atesta que a Instituição atingiu mais de 95% dos critérios analisados.

A Santa Casa de Votuporanga recebeu nesta terça-feira (14.jan), durante evento realizado no Espaço Unifev Saúde, o Prêmio WSO Angels, uma certificação internacional que celebra hospitais que atendem aos mais rigorosos critérios de excelência no cuidado a pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC). Este reconhecimento é fruto da implementação do Projeto Angels, da Boehringer Ingelheim, que busca qualificar centros de tratamento de AVC e incentivar a criação de novos.

O evento foi anfitrionado pelo provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, e prestigiado por autoridades como o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD); deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos); vereador Sargento Marcos Moreno (PL); secretária Municipal de Saúde, Ivonete Félix; consultor científico da iniciativa Angels, Lucas Luizão; consultor técnico de acesso e demanda hospitalar, Ronald Ricci Florentino Santos; diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Júnior; coordenador de Neurologia da Santa Casa de Votuporanga, Dr. João Ricardo Leão; e da gerente de enfermagem da Santa Casa de Votuporanga, Daisy Vitor; dentre outras lideranças e representantes políticos e empresariais.

O evento também foi prestigiado por ex-provedores da Santa Casa, como o ex-prefeito Júnior Marão e o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL); além de parceiros de primeira hora do centro médico como a FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), na figura do reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Na oportunidade, Dr. João Ricardo Leão, coordenador do Serviço de Neurologia da Santa Casa, afirmou: “Nossa conquista no nível Diamante, o mais alto da premiação, reflete a superação de 95% dos critérios exigidos. Isso só foi possível graças ao treinamento intenso e à dedicação de toda a equipe.”

Atualmente, mais de 150 hospitais no Brasil e 8,5 mil ao redor do mundo participam dessa iniciativa.

O AVC é uma das maiores preocupações de saúde pública no Brasil, sendo a segunda principal causa de morte e a primeira de incapacidade no país, de acordo com dados da Rede Brasil AVC. Em 2023, a Organização Mundial de AVC estimou que 12 milhões de pessoas em todo o mundo sofreram um AVC, e 6,5 milhões não sobreviveram. Além disso, mais de 110 milhões de pessoas vivem com sequelas.

“É importante destacar que, além do prêmio, os profissionais e instituições que fazem parte da comunidade Angels terão todo o suporte necessário para se conectarem, trocarem experiências e identificarem boas práticas. Esse trabalho conjunto permitirá compartilhar aprendizados valiosos, que contribuirão para implementar e acelerar melhorias significativas no cuidado aos pacientes com AVC”, explicou o Consultor Científico da Iniciativa Angels, Lucas Luizão.

Entre os principais critérios avaliados para a certificação, destaca-se a agilidade no atendimento, essencial para a eficácia do tratamento. O protocolo do Projeto Angels estipula que o tempo ideal para completar o atendimento deve ser de até 60 minutos após a chegada ao hospital. A Santa Casa, no entanto, superou essa meta, alcançando uma média de apenas 53 minutos.

“O orgulho pela nossa equipe não cabe em palavras. Este reconhecimento é resultado do trabalho incansável de nossos colaboradores”, celebra Amaro Rodero, provedor da instituição. “Nossa missão é acolher, assistir e cuidar com excelência. Tenho certeza de que estamos cumprindo esse propósito com cada paciente que recebemos.”

O Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente chamado de derrame, é uma condição grave causada por problemas nos vasos sanguíneos do cérebro. Ele se divide em dois tipos principais:

AVC isquêmico: Ocorre quando uma artéria cerebral é bloqueada, interrompendo o fluxo de sangue para uma parte do cérebro. É o tipo mais comum, representando cerca de 85% dos casos.

AVC hemorrágico: Acontece quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, provocando vazamento de sangue. Esse sangramento pode ocorrer dentro do cérebro, nos canais de circulação de líquido ou entre o cérebro e a membrana que o protege.

“Vários fatores aumentam o risco de um AVC, como sedentarismo, má alimentação, tabagismo, uso de drogas, consumo excessivo de álcool, colesterol elevado, diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Controlar essas condições e adotar um estilo de vida saudável é fundamental para prevenção”, orienta o Dr. João Ricardo.

O AVC ocorre de forma súbita, e a identificação precoce dos sintomas é crucial para a recuperação. O mnemônico S.A.M.U., iniciais de Sorriso, Abraço, Música e Urgente, ajuda a reconhecer os primeiros sinais:

Sorriso: Peça para a pessoa sorrir e observe se um lado do rosto está paralisado.

Abraço: Solicite que ela levante os dois braços. Note se há dificuldade em levantar um deles.

Música: Peça que cante um trecho de uma música. Se houver dificuldade ou confusão nas palavras, pode ser um sinal de alerta.

Urgente: Em caso de suspeita, procure atendimento médico imediatamente, ligando para o número do SAMU (192).

“A rapidez no atendimento é essencial. Quanto antes o tratamento começar, maiores são as chances de recuperação e menores os riscos de sequelas”, reforça o Dr. João Ricardo.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3