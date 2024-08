Ruan Tressoldi aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo no Brasileirão 

Tricolor entra em campo pela Libertadores nesta quinta-feira, mas reforço ainda não poderá jogar.

O nome do zagueiro Ruan Tressoldi apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta segunda-feira. O jogador está à disposição do São Paulo para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, no domingo, no Morumbis, às 18h30.

Apesar de já estar regularizado no futebol brasileiro e treinando com o elenco, o reforço contratado por empréstimo até o meio do ano que vem do Sassuolo, da Itália, ainda não pode jogar a Conmebol Libertadores.

Ruan não estará à disposição da comissão técnica para o jogo contra o Nacional, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis, pela partida de volta das oitavas de final da competição, porque ele ainda não foi inscrito.

Formado no Grêmio, Ruan foi vendido para o futebol italiano em 2021. Por lá, fez 63 partidas em três temporadas. O jogador, que é destro, será o sexto zagueiro do elenco, juntando-se a Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino, além do jovem Matheus Belém.

Apesar de não atuar contra o Nacional, Ruan poderá jogar as quartas de final da Copa do Brasil, cujo sorteio seja realizado nesta terça, e ser inscrito na Libertadores se o São Paulo avançar – além, claro, do Brasileirão.

*Com informações do ge

