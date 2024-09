Romero destaca importância da vitória para o Corinthians: “Dará muita confiança” 

Atacante do Timão diz que equipe usará pausa da data Fifa para aprimorar finalizações.

Herói da vitória do Corinthians sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Ángel Romero destacou a importância do resultado para a recuperação da equipe na temporada.

O Timão encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão e deixou, momentaneamente, a zona de rebaixamento. Para o atacante paraguaio, que marcou o gol da vitória, o resultado dá confiança para o time crescer.

“A vitória é muito importante. Precisávamos de uma vitória dessa. Um adversário muito forte. Sabemos da qualidade do Flamengo. A gente tinha que ganhar hoje, deixar os três pontos para a torcida, que fez uma festa bonita. Estamos felizes. Dará muita confiança. Temos uma parada importante a data Fifa. Confiança importante para o elenco que precisava de uma vitória como essa.”

Agora, o Corinthians só retorna a campo no próximo dia 14. O time enfrenta o Botafogo, às 21h, no estádio Nilton Santos. A pausa no calendário se dá por conta da data Fifa.

Romero adiantou que o Timão utilizará esse tempo livre para poder aprimorar, principalmente, as finalizações. Na visão do atacante, é preciso que a equipe seja mais incisiva na fora chutar ao gol e agredir o adversário.

“Essa semana será importante. Desde que o Ramón está aqui não tivemos essa semana com uma data Fifa. Vamos trabalhar a finalização. Precisamos ser mais incisivos nessa finalização. Tomara que voltemos com mais trabalho e vontade para essa batalha. Sabemos que temos que tirar o Corinthians dessa situação incômoda. Essa vitória nos dará confiança. Uma sequência importante. Temos uma Copa do Brasil para virar o jogo.”

*Com informações do ge

