Resgate de família de patos interdita trânsito e mobiliza PRF na BR-153 

Ocorrência foi registrada na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto/SP.

O resgate de uma família de patos interditou parte da Rodovia Tranbrasiliana (BR 153), em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta terça-feira (28.jan).

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o momento em que a pata circula com a ninhada de pelo menos 10 filhotes às margens da pista e fica presa à mureta que divide as duas faixas de rolamento, no canteiro central.

Em seguida, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Flávio Catarucci, interdita parte do trânsito no quilômetro 68 e tenta resgatar os animais, com apoio de outros policiais.

Segundo ele, até o início da noite desta terça-feira, somente alguns filhotes tinham sido resgatados. Os demais voaram em direção ao acostamento, junto com os pais e ainda não haviam sido localizados.

O trânsito já foi totalmente liberado no local.