Reinaldo Carneiro Bastos registra chapa e será candidato único na FPF 

Atual presidente da Federação Paulista de Futebol, que busca terceira reeleição, reúne apoio de 63 dos 64 clubes das quatro primeiras divisões e não terá adversário no pleito, previsto para o dia 25 de março.

O atual presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, registrou nesta terça-feira (10.mar) sua chapa para a eleição da entidade, prevista para o dia 25. Ele será candidato único e deve ser aclamado para o quadriênio de 2027 a 2030. Mauro Silva e Fernando Sollero são os vices.

A chapa de Carneiro Bastos teve apoio quase unânime nas quatro primeiras divisões do Paulista: 63 dos 64 clubes assinaram – só o Desportivo Brasil, por questões burocráticas, não subscreveu.

Isso impediu o registro de uma candidatura de oposição – o advogado Wilson Marqueti, ex-procurador do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo tentou se viabilizar, sem sucesso.

De acordo com o estatuto da federação, para o registro de uma chapa é preciso que ao menos 12 clubes subscrevam o pedido, sendo cinco da série A-1, três da A-2, dois da A-3, um da Segunda Divisão e uma liga amadora.

Será a terceira vez que Carneiro Bastos será eleito por aclamação. Ele assumiu o posto em 2015, quando era vice, e Marco Polo Del Nero deixou a cadeira de presidente para assumir a CBF. Em 2018 e 2022, concorreu sem adversários.

Essa será a última eleição do dirigente, já que os estatuto limita a três reconduções.

*Com informações do ge