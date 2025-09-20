Ranch Sorting estreia na 62ª EXPO Rio Preto com prova solidária e premiação de R$ 67,5 mil 

Competição acontece neste sábado (20) e domingo (21) na arena multiuso do Recinto de Exposições.

A 62ª EXPO Rio Preto apresenta, pela primeira vez, a modalidade Ranch Sorting, conhecida como a “prova da família” por permitir a participação de competidores de todas as idades. A novidade é organizada pelo Rancho Figueira, Haras Golden Hill, Haras Santa Helena, Estância da Mata e MZ Rancho.

Na disputa, duplas de cavaleiros têm até 60 segundos para apartar e conduzir 10 cabeças de gado de um curral a outro, obedecendo a ordem numérica sorteada. A pista, em formato de número 8, exige técnica, estratégia e sincronia. Duplas que moverem dois animais ao mesmo tempo são automaticamente desclassificadas. A programação deste sábado (20) terá início às 9h e a grande final no domingo (21) às 10h.

Prova Solidária Amigos do Ranch

Além da estreia esportiva, a programação inclui a Prova Solidária “Amigos do Ranch”, que distribuirá R$ 67,5 mil em prêmios, sendo R$ 30 mil para o campeão. Também serão destinados R$ 40 mil a uma instituição filantrópica.

O regulamento prevê que os dois melhores tempos a cada 20 passadas garantem vaga na final de domingo. Nessa fase, os cronômetros são zerados, e as passadas decisivas definem os grandes vencedores. “Serão dois dias de muita adrenalina e emoção. Venham conhecer e prestigiar essa modalidade equina incrível”, convidou Raquel Sandrini, proprietária do Haras Golden Hill.

Sobre a EXPO Rio Preto

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto promove o equilíbrio entre negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes nas duas fases. A movimentação em negócios para 2025 deve ser de 30% a mais que a de 2024.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Além do foco no agronegócio e na valorização de pequenos e médios produtores, a EXPO aposta em uma programação diversa para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destaca também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10). A feira terá cerca de três mil animais em pista, entre bovinos, equinos e ovinos.

62ª EXPO Rio Preto