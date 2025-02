Projeto do Hospital de Base de Rio Preto reduz internação de pacientes idosos vítimas de fratura

Em seus cinco anos de existência, o projeto conseguiu reduzir o tempo de internação dos pacientes em cerca de 70%, diminuindo a média de permanência no hospital de 20 para apenas 6 dias após as cirurgias.

O projeto “Ortopedia do Idoso”, realizado pelo Hospital de Base de Rio Preto (HB), tem apresentado resultados significativos na recuperação de pacientes idosos vítimas de fraturas ortopédicas. Em seus cinco anos de existência, o projeto conseguiu reduzir o tempo de internação dos pacientes em cerca de 70%, diminuindo a média de permanência no hospital de 20 para apenas 6 dias após as cirurgias.

A iniciativa visa oferecer uma atenção especializada aos idosos internados no HB vítimas de fraturas, como as do fêmur e quadril, condições que exigem cuidados intensivos devido à fragilidade dos pacientes, explica o Dr. Marcio Figueiredo, ortopedista da instituição.

“O maior número de internações por fratura no HB são as de quadril e fêmur em idosos, que são fraturas que causam uma grande comorbidade, pois o paciente precisa ficar um tempo acamado. É comum que a partir dessa faixa etária o paciente tenha algumas alterações, como diabetes, pressão alta e problemas respiratórios. Então, quanto mais tempo ele permanece internado e acamado, maiores são as chances de surgirem complicações que podem comprometer sua saúde e até levar ao óbito”, explica o ortopedista.

O projeto conta com uma abordagem multidisciplinar, envolvendo equipes de ortopedia, geriatria, anestesia, enfermagem e fisioterapia, trabalhando de forma integrada para acelerar a recuperação dos pacientes. Com o auxílio de uma sala especial para o atendimento dos idosos, o projeto conseguiu otimizar o processo cirúrgico e pós-operatório em até 70%.

“Os idosos após uma fratura de quadril tornam-se pacientes complexos. Frequentemente, evoluem com limitação funcional e dependência. Devido a essa complexidade, é necessária uma abordagem multiprofissional médica (ortopedia, geriatria, anestesia) bem como equipes de fisioterapia, enfermagem, nutrição, assistente social, fonoaudiologia, psicologia – que realizam intervenções e preparam o paciente e seus familiares para o retorno ao domicílio após internação, visando a melhoria de qualidade de vida”, afirma o Dr. Rafael Terra, geriatra que acompanha o projeto “Ortopedia do Idoso” do HB.

Além das fraturas de quadril, o projeto também atende casos de fraturas de membros superiores, como ombro e punho, e outras fraturas ósseas em idosos. A iniciativa tem proporcionado muitos benefícios para os pacientes, que acabam tendo uma recuperação mais ágil, com a retomada precoce da mobilidade e uma melhor qualidade de vida no pós-operatório.

“Há quase uma década percebemos que houve um aumento importante dos pacientes idosos com fratura que procuravam a ortopedia do Hospital de Base. Com esse aumento de fluxo e tendo em vista que o HB é a referência de 102 municípios da região, o Departamento de Ortopedia e Traumatologia-Famerp/Funfarme se reuniu e resolveu tomar uma atitude que melhorasse a qualidade do atendimento aos pacientes idosos portadores de fraturas. Com o treinamento atualizado e intensivo da equipe de cirurgiões ortopédicos, nossos resultados estão próximos dos grandes centros de referência de ortopedia e traumatologia do país”, cita o chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Famerp/Funfarme, Prof. Dr. Alceu Gomes Chueire.

“O projeto “Ortopedia do Idoso” tem se mostrado um modelo eficiente de cuidado para um grupo populacional cada vez mais crescente, com a população idosa ganhando destaque em números e necessidade de atenção médica especializada”, complementa o Dr. Marcio Figueiredo.