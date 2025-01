Programa Asfalto Novo segue nas ruas de Votuporanga 

Equipes de trabalho estão atuando, simultaneamente, nas regiões Sul e Norte.

O programa Asfalto Novo da Prefeitura de Votuporanga segue em andamento. A equipe da empresa terceirizada pela Secretaria de Obras Públicas está recapeando trechos da Rua Missao Otuki, na região Sul, em seguida serão contemplados trechos das ruas José Silveira, Amadeu Fava, Silvério Vespa, Jorge de Freitas e José Ferreira Vieira.

Já na região Norte, nas abrangências do bairro Pozzobon, outra equipe de trabalho está concentrada na Rua Agenor Sagres. Em seguida também serão recuperados, no mesmo território, trechos das ruas Rio Solimões, Rio Araguaia, Joaquim Antônio Escabim, Ana Brandt Bocchi e Rubens Roveri.

Nesta fase do programa, que teve início em dezembro do ano passado, mais 300 quarteirões estão recebendo asfalto novo em várias regiões da cidade. No total destas duas etapas do Programa serão investidos mais R$ 10 milhões de recursos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo.

Programa Asfalto Novo

O Programa Asfalto Novo já recapeou 1.500 quarteirões nas quatro regiões de Votuporanga em 2024, o equivalente a metade das ruas cidades. Até o momento, foram investidos cerca de R$ 65 milhões em asfalto. São recursos do Governo Estadual, conquistados com intermédio do deputado Carlão Pignatari, além de recursos próprios da Prefeitura e também do Governo Federal. “Este é o maior pacote de recapeamento da história do município. Nosso objetivo é deixar nossa cidade ainda melhor, garantido mais mobilidade e segurança no trânsito”, disse o prefeito Jorge Seba.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3