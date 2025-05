Profissão que move o cuidado: a força da Enfermagem na Funfarme

A Semana da Enfermagem é comemorada anualmente no Brasil de 12 a 20 de maio. Este evento celebra o Dia do Enfermeiro em 12 de maio e o Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem em 20 de maio, destacando a importância dos profissionais de enfermagem na promoção e assistência à saúde.

Durante a Semana da Enfermagem, celebrada entre os dias 12 e 20 de maio, a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme) destaca não apenas o trabalho essencial dos enfermeiros no cuidado direto ao paciente, mas também a pluralidade de papéis estratégicos que esses profissionais desempenham dentro de uma instituição hospitalar de alta complexidade. Muito além do leito hospitalar, os 1.202 enfermeiros da Funfarme estão presentes em áreas vitais para o funcionamento do sistema de saúde, ocupando posições de liderança, planejamento, educação, segurança e humanização do cuidado.

“Os enfermeiros são protagonistas no cuidado, mas também na gestão da saúde como um todo. Na Funfarme, esses profissionais atuam em áreas estratégicas que impactam diretamente na qualidade do atendimento, na segurança do paciente e na formação de equipes. É uma profissão que exige competência técnica, sensibilidade humana e capacidade de liderança”, afirma a enfermeira Isabela Frutuoso, superintendente da Funfarme. Para ela, o reconhecimento da Enfermagem vai além da data comemorativa, sendo um compromisso diário com a valorização de quem está na linha de frente da assistência e da gestão hospitalar.

Dentro de um complexo como a Funfarme, que inclui hospitais como o Hospital de Base (HB), Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Ambulatório Geral de Especialidades, Instituto de Reabilitação Lucy Montoro e o Hemocentro de Rio Preto, os enfermeiros exercem funções que extrapolam o cuidado direto e assumem a responsabilidade por liderar equipes, planejar processos e assegurar a qualidade dos serviços prestados. Na coordenação de equipes, por exemplo, o enfermeiro se torna um elo fundamental entre os diferentes setores da assistência.

“Coordenar uma linha de cuidado, como a obstétrica, envolve garantir que todos os processos estejam alinhados, que os protocolos sejam cumpridos e que a paciente receba um atendimento humanizado desde a admissão até a alta. É uma liderança baseada no conhecimento técnico e na escuta ativa”, afirma a enfermeira Ingrith Canassa, coordenadora da linha obstétrica do HCM.

Outro campo de atuação é o controle de qualidade e segurança do paciente, onde os enfermeiros monitoram indicadores, implementam boas práticas e garantem a conformidade com normas sanitárias. Daniela Faustino, gerente de Qualidade da Funfarme, reforça a importância desse olhar técnico e analítico: “A atuação do enfermeiro na qualidade é fundamental para melhoria dos processos, o de com o seu olhar sistêmico, é possível identificar riscos e fragilidades nos processos, propondo oportunidades de melhoria. Executamos auditoria interna, onde é possível avaliar se as barreiras e os protocolos definidos estão sendo cumpridos. Participamos diretamente da elaboração e execução de estratégias que visam a segurança do paciente e eficiência dos processos hospitalares”.

O enfermeiro também atua em áreas menos conhecidas, mas de grande impacto, como a gestão da limpeza hospitalar, uma função importante na prevenção de infecções, e na superintendência, participando do planejamento institucional. Além disso, têm crescido iniciativas como a dos enfermeiros navegadores, que acompanham pacientes em jornadas complexas de tratamento, como o câncer. Bárbara Caetano, enfermeira navegadora do câncer de mama na Funfarme, explica o diferencial desse papel: “Nós acompanhamos a paciente desde o diagnóstico, orientamos sobre exames, tratamentos e cuidamos para que não haja atrasos ou perdas no processo. É um cuidado individualizado e contínuo que faz toda a diferença na experiência e nos resultados do tratamento”.

Para o diretor executivo da Funfarme, Dr. Horácio José Ramalho, celebrar a Semana da Enfermagem na Funfarme é reconhecer um corpo profissional que está presente em todas as camadas do cuidado e da gestão, com um papel cada vez mais protagonista na construção de um sistema de saúde eficiente, seguro e humanizado. “É uma categoria que tem um papel cada vez mais protagonista na construção de um sistema de saúde eficiente, seguro e humanizado. Homenageá-los nesta semana é uma forma de agradecer por tudo o que fazem, todos os dias, pela saúde da nossa população”, afirma.