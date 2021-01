PROCURA-SE – Família da região faz campanha para encontrar boi de estimação furtado

Francês, como é chamado o animal, foi furtado por um homem na noite do último domingo

Uma família realiza campanha nas redes sociais para encontrar seu boi de estimação que foi furtado na noite do último domingo (10), no bairro Dom Lafaiete, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Uma câmera de segurança flagrou um homem caminhando com o Francês, nome carinhosamente escolhido para o animal, que, atualmente, possui seis anos.

Em entrevista, a filha do fotógrafo profissional Aparecido Silva de Oliveira, de 63 anos, proprietário do boi de estimação, afirmou que o Francês está com a família há anos e que é fonte de renda do pai.

“Meu pai cuida dele com muito carinho. Ele está conosco desde quando era bezerro ainda. Nós levamos o Francês para as pessoas tirarem fotos. Ele já frequentou até rodeios”, conta a vendedora Daiane Silva de Oliveira, de 29 anos.

Daiane também relata que animal estava em um pasto quando fora furtado. O homem que cometeu o crime quebrou a cerca da propriedade para levá-lo.

“Meu pai paga um pasto para ele ficar. Ele estava perto do linhão, na zona norte. Meu pai viu somente na segunda-feira de manhã. Arrumei a filmagem e tudo. Meu pai está extremamente triste sem o boi”, conta.

A família registrou um boletim de ocorrência para tentar encontrar o Francês. A investigação está sendo realizada pela Divisão Especializada de Investigações Geral (Deic) de Rio Preto.