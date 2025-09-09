Processo Seletivo: IFSP abre vagas para o curso de extensão gratuito Geopolítica e Grupos Terroristas

No total são 40 vagas disponíveis, as inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de setembro via on-line.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de Extensão Geopolítica e Grupos Terroristas. Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de setembro, pelo do site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ seguindo as orientações disponíveis no link.

O curso será ministrado na modalidade presencial, com carga horária de 60 horas, sempre às quartas e quintas-feiras, das 15h às 17h30, no IFSP Votuporanga, bloco E, sala E001.

A previsão para o início das aulas é de 17/9 a 11/12.

A proposta do curso é ofertar aos alunos condições para analisar as atividades de grupos terroristas inseridas no cenário geopolítico, considerando diferentes interesses e significados de forma contextualizada

Para mais informações, o IFSP está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014, bairro Pozzobon. Os telefones para mais informações são: (17) 3426-6998 ou (17) 3406-1488, ramal 29.