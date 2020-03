Primeira etapa de vacinação contra Influenza começa na segunda-feira

A campanha foi antecipada para hoje (23) e segue até 22 de maio, com o “Dia D” previsto para 9 de maio.

A Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2020 terá início nesta segunda-feira (23/3) e seguirá até o dia 22 de maio, com o “Dia D” previsto para 9 de maio (sábado).

Nesta primeira etapa da campanha que começa hoje (23) serão imunizadas pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde (pública e privada). A partir do dia 16 de abril serão vacinados professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. E, na terceira etapa, a partir do dia 9 de maio, serão imunizados crianças de 6 meses a menores de 6 anos; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; gestantes; puérperas; povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Neste ano, a vacina disponibilizada pelo Governo Federal para a campanha, protegerá os grupos prioritários contra os três subtipos do vírus da gripe Influenza A: H1N1 e H3N2 e influenza B. A vacina contra influenza é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves de gripe.

As Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também no horário do trabalhador.