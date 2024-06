Prefeitura em parceria com Senac disponibiliza 25 vagas para Curso de Costureiro

Inscrições devem ser realizadas a partir desta quarta-feira no CTMO.

Mais uma oportunidade para quem deseja desenvolver uma nova habilidade ou aperfeiçoar os conhecimentos na área da costura. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, disponibiliza 25 vagas gratuitas para o Curso de Costureiro.

As inscrições devem ser realizadas na unidade do CTMO, que fica na Rua Barão do Rio Branco, nº 4497, na Vila Paes, das 9h às 15h, a partir desta quarta-feira (26.jun), seguindo até o dia 3 de julho. A matrícula será efetivada mediante apresentação de documentos de identificação pessoal como RG e CPF.

As vagas são para pessoas com idade a partir de 16 anos, que estejam cursando o Ensino Fundamental II. O início do curso está previsto para 16 de julho e irá até 12 de dezembro, com carga horária de 212h, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17)3406-1488, ramal 29 ou (17) 3426-6701.