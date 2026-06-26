Prefeitura altera horário de expediente na próxima segunda-feira em razão do jogo da Seleção Brasileira 

Atendimento ao público será encerrado às 12h30; serviços essenciais funcionarão normalmente.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Administração, informa que terá horário especial de funcionamento na próxima segunda-feira (29.jun) em razão da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo FIFA de 2026.

Como o jogo está marcado para as 14h, o expediente nas repartições públicas municipais será encerrado às 13h. Já o atendimento ao público será realizado até as 12h30.

A alteração contempla os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município. Os serviços que, por sua natureza, exigem funcionamento ininterrupto, seguirão operando normalmente, garantindo o atendimento à população.

Mesmo durante a alteração no expediente presencial, diversos serviços da Prefeitura permanecem disponíveis pelo site e aplicativo Conecta Votuporanga, que podem ser acessados a qualquer momento para solicitações e consultas.

Saúde e serviços essenciais

Na área da Saúde, os atendimentos de urgência e emergência serão mantidos normalmente no Pronto Atendimento “Fortunata Germana Pozzobon”, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Nos Consultórios Municipais, os atendimentos serão realizados até as 13h. Os pacientes que tinham consultas agendadas para a segunda-feira (29), após esse horário, estão sendo contatados pelas unidades para o reagendamento dos atendimentos.

Também permanece em funcionamento o plantão 24 horas da Saev Ambiental para atendimento de ocorrências relacionadas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pelo telefone 0800 770 1950.

Educação

Nas unidades escolares da rede municipal, as aulas seguirão até às 13h30, conforme previsto no calendário letivo.