Prefeitura abre inscrições gratuitas para turmas de futebol de campo 

As aulas ocorrem aos sábados no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge” e podem participar crianças de 5 a 12 anos; inscrições devem ser feitas presencialmente de segunda a sexta, das 7h às 17h, no respectivo local.

As inscrições gratuitas para as turmas de futebol de campo no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge” já estão abertas e devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta, das 7h às 17h, no próprio local. Podem participar crianças de 5 a 12 anos, com aulas realizadas aos sábados.

O projeto tem como objetivo a iniciação ao futebol, a formação cidadã e o incentivo à prática regular de atividades físicas, promovendo inclusão social, disciplina, saúde e integração comunitária. Totalmente gratuito, o programa já conta com 40 crianças inscritas, reforçando seu impacto positivo e o compromisso em oferecer oportunidades de desenvolvimento integral para os pequenos atletas de Votuporanga.

As turmas são divididas por idades e horários: de 5 a 10 anos, das 8h às 9h30; e de 10 a 12 anos, das 9h30 às 11h. Podem participar meninos e meninas.

O Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge” está localizado na Rua das Aroeiras, nº 4.460, no bairro Chácara das Paineiras. O telefone para mais informações é o (17) 3406-1774. É necessário apresentar documentos pessoais do atleta, e menores devem estar acompanhados de pais ou responsáveis.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância da iniciativa: “Levar o esporte às nossas crianças é abrir portas para saúde, disciplina e convivência. Queremos cada vez mais espaços como esse, que acolham e motivem nossos pequenos atletas.”