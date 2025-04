Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, decreta luto oficial por 7 dias pelo falecimento do Papa Francisco

No início da tarde desta segunda-feira (21) o prefeito Jorge Seba publicou em sua página do Instagram o decreto lei de luto oficial por 7 dias pelo falecimento do Papa Francisco. Em sua justificativa disse: “Reconhecendo sua importância histórica e espiritual como líder da igreja Católica, Chefe de Estado e defensor incansável da paz, da justiça social e do cuidado com os mais vulneráveis. A decisão reflete a comoção manifestada por autoridades internacionais, nacionais estaduais, e municipais estendendo-se também ao povo de nossa cidade, à Diocese de Votuporanga e à comunidade católica, que se unem ao sentimento de luta global por sua partida”. Jorge Augusto Seba – Prefeito Municipal.