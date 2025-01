Prefeito Claudinei do Skinão toma posse em Valentim Gentil

Na segunda-feira, 1º de janeiro de 2025, a Câmara Municipal de Valentim Gentil foi palco da cerimônia de posse do prefeito Claudinei do Skinão, do vice-prefeito Sérgio Ladeira e dos vereadores eleitos para o mandato 2025/2028. O evento contou com a presença de familiares, amigos e munícipes, que prestigiaram esse momento marcante para o futuro da cidade.

Claudinei do Skinão, empresário local, assume o comando da administração municipal acompanhado por sua esposa e agora primeira-dama do município, Célia Regina, que esteve ao seu lado na solenidade. O vice-prefeito Sérgio Ladeira também esteve acompanhado de sua esposa, Simone, reforçando o espírito de união e apoio que marcará esta nova gestão.

“Estamos iniciando um novo capítulo em Valentim Gentil, com um olhar sensível às reais necessidades da nossa comunidade. Nosso foco será trabalhar com transparência, responsabilidade e dedicação para proporcionar serviços que realmente impactem positivamente a vida das pessoas, especialmente na área da saúde, que será nossa prioridade”, afirmou Claudinei, destacando a importância de políticas públicas que coloquem o cidadão no centro das decisões.

Sérgio Ladeira enfatizou a relevância de um trabalho conjunto e comprometido para atender a população. “Nosso papel é construir políticas públicas que dialoguem com a realidade dos nossos cidadãos. Uma gestão humanizada começa pelo respeito às pessoas e pela busca por soluções práticas e eficientes para atender às suas necessidades”, afirmou o vice-prefeito.

A cerimônia foi marcada por um clima de união e esperança, com vereadores, autoridades locais e a população reafirmando o compromisso de caminhar juntos rumo ao progresso de Valentim Gentil. A nova gestão inicia seus trabalhos com foco na eficiência administrativa e na construção de uma cidade ainda mais acolhedora para seus moradores. (O Extra NET)