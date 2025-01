Falece aos 87 anos, o Sr. Célio Casella

Faleceu no dia primeiro de janeiro, às 2h20, na Casa de Saúde Unimed, aos 87 anos o Sr. Célio Casella. Ela deixa e a esposa Maria Angela Capato Casella, os filhos Célio Casella Júnior, casado com Helena e Silvana Martucci Casella Poiani, casada com Cláudio Poiani Júnior, além dos netos José Arthur Casella Poiani, Gabriel Henrique Casella Poiani e Affonso Dias Casella.

Natural de Ibitinga (SP) veio para Votuporanga no ano de 1957, para assumir um posto na agência do Banco Brasil. Católico, fazia parte da Equipe de Nossa Senhora da Catedral. Célio Casella foi um dos integrantes da Irmandade da Santa Casa onde prestou valorosos trabalhos aquele Hospital.

Seu corpo foi velado na quarta-feira (1) no Velório Sagrado Coração e sepultado no mesmo dia, às 15h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.