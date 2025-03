Policiais acusados de matar a tiros jovens suspeitos de roubo são absolvidos em Rio Preto

No dia do ocorrido, quatro ladrões renderam um casal e a filha em uma chácara no Jardim Veneza e fugiram levando um botijão de gás e um celular. Uma hora depois do roubo, os policiais foram acionados e abordaram um carro com características semelhantes às descritas pelas vítimas.

Dois ocupantes do banco de trás desembarcaram do veículo e correram em direção ao bairro Jockey Clube. Já o motorista e o passageiro atiraram contra a polícia, que revidou. Ulisses Rogério Souza dos Anjos e Lindomar Viana foram baleados e morreram no local.