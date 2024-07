Polícia Rodoviária apreende 230 quilos de maconha em caçamba de veículo na BR-153 

Segundo o condutor do veículo, a droga seria levada para Minas Gerais. Foram apreendidos 351 tabletes de maconha no trecho de São José do Rio Preto.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 230 quilos de maconha em um carro na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no cruzamento com a Rodovia Washington Luís (SP-310), na madrugada deste domingo (21.jul) em São José do Rio Preto/SP.

De acordo com a polícia, 351 tabletes de maconha estavam na caçamba do veículo, que era conduzido por um homem de 24 anos. A abordagem foi no quilômetro 64 da BR 153. Ao ser questionado, suspeito disse aos agentes que saiu com a droga de Mato Grosso do Sul/MS com destino a Minas Gerais.

Após pesquisa, a polícia constatou que havia queixa de furto do veículo em Minas Gerais.

A ocorrência foi apresentada na base da Polícia Federal de São José do Rio Preto.