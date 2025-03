Polícia prende suspeito de atirar durante briga e matar por engano idoso em calçada 

Caso ocorreu no sábado (1º) no bairro Jardim Municipal em Jales/SP. A vítima, Antônio Divino Mancegozo de 79 anos, morreu no local. Suspeito de 58 anos foi preso em uma cidade vizinha e confessou o crime.

O homem suspeito de envolvimento na morte do idoso de 79 anos atingido por uma bala perdida, em em Jales/SP, foi preso horas depois do crime no sábado (1º.mar), em uma cidade vizinha a cerca de 30 quilômetros de distância.

Segundo a Polícia Civil, Isildo Francisco de Lima, de 58 anos, estava brigando com outro homem quando fez pelo menos cinco disparos. Uma dessas balas atingiu Antônio Divino Mancegozo, que não estava envolvido na discussão, no peito. Ele morreu no local. O outro homem envolvido na discussão não foi atingido. O suspeito do homicídio fugiu, mas foi localizado horas depois.

À TV TEM, o delegado Renato Pupo informou que Isildo foi localizado em um hotel em Palmeira d’Oeste/SP e confessou o crime: “Ele disse que havia brigado com uma pessoa em um bar, ao lado de sua casa, entrou em casa, pegou a arma e atirou nessa pessoa. Mas, ele errou e o tiro atingiu a vítima, que estava há mais ou menos um quarteirão do local, sentado em um banquinho de madeira”, comentou o delegado.

A ocorrência foi registrada como homicídio e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1