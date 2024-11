Polícia investiga suposto abuso sexual de pai contra filha de 6 anos em Rio Preto 

Inquérito foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e vai apurar se a criança realmente sofreu violência por parte do pai.

A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual que teria sido cometido por um homem contra a própria filha de seis anos, em São José do Rio Preto/SP. O inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), nesta segunda-feira (11.nov).

O caso chegou à DDM após a menina ser atendida no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), no domingo (10). Antes disso, ela disse para a madrinha que o pai cometeu os abusos. Em seguida, a família decidiu levá-la à instituição de saúde. A polícia requisitou exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML) para verificar se a criança sofreu algum tipo de abuso físico.

O suspeitou foi preso há cerca de 15 dias por violência doméstica e ainda não foi ouvido.

De acordo com a delegada Dálice Ceron, titular da DDM, a criança também deve passar por atendimento com psicólogo. O objetivo é esclarecer se ela sofreu violência sexual. “Também vai ser avaliada sua capacidade de narrar os fatos”, explicou a delegada.

O caso corre em segredo de Justiça e tem 30 dias para ser concluído.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3