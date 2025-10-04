Polícia desmantela quadrilha e prende trio; suspeito confronta o Baep e morre 

Operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar, entre Três Fronteiras/SP e Santana da Ponte Pensa/SP, resultou na recuperação de cerca de R$ 100 mil em joias, além de veículos que tinham sido roubados.

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, realizada ao longo de toda esta quinta-feira (2.out), resultou na prisão em flagrante de três indivíduos investigados por uma série de roubos à mão armada praticados na região noroeste do Estado. A ação, que mobilizou mais de 60 policiais civis e militares, também resultou na morte de um dos autores durante confronto com o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), além da recuperação de joias avaliadas em mais de R$ 100 mil e de quatro veículos roubados, todos restituídos às vítimas.

As investigações apontam que os criminosos são oriundos da cidade de Itanhaém, no litoral paulista, e que, conforme apurado até o momento, vieram intencionalmente ao interior do Estado para cometer crimes patrimoniais. Nos dois dias que antecederam a operação, entre quarta-feira (1º) e quinta-feira (2), o grupo praticou ao menos cinco roubos com uso de arma de fogo, subtraindo um GM/Onix, uma caminhonete, uma motocicleta, um Toyota/Yaris e diversos bens pessoais de vítimas.

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h30, um dos crimes foi registrado em Santana da Ponte Pensa/SP, quando dois homens, utilizando uma motocicleta com placas adulteradas, abordaram uma mulher e, mediante ameaça armada, subtraíram seu veículo Toyota/Yaris. A Polícia Militar foi acionada via COPOM e iniciou perseguição com apoio do helicóptero Águia de São José do Rio Preto, do Canil da PM, de viaturas territoriais e de equipes do 9º BAEP, contando com a atuação do 1º Tenente PM Dirceu Fernandes e do Capitão PM Martins, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Santa Fé do Sul.

A Polícia Civil concentrou-se na investigação dos crimes e na realização de diligências de campo, sob responsabilidade dos delegados Higor Vinicius Nogueira Jorge, Marcelo Sales França e Matheus Arnaldo Pereira da Silva. A partir da troca de informações entre policiais civis e militares, foi possível identificar que os autores estavam utilizando uma chácara localizada na zona rural como base de apoio e local de ocultação dos bens roubados.

Durante as buscas, um dos investigados, de iniciais B.F.S.A.A.V., foi preso em flagrante. Ele confessou sua participação nos crimes e indicou o local onde estavam escondidos objetos de outros roubos, além de identificar um dos comparsas, de iniciais V.L.S.,. No local, os policiais apreenderam joias, roupas, um simulacro de arma de fogo e a motocicleta usada no crime. A chácara havia sido alugada por um indivíduo identificado como T., com intermediação feita por C., e era utilizada como ponto central de apoio do grupo, onde os produtos roubados vinham sendo armazenados.

Durante todo o dia, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de diversas cidades da região se dividiram em diferentes frentes de trabalho para localizar os autores, mantendo o cerco e intensificando as buscas. A mobilização policial foi mantida também no período noturno, com efetivo ampliado em pontos estratégicos.

Por volta das 20h30, enquanto ainda era concluída a formalização da prisão em flagrante de B.F.S.A.A.V., dois homens retornaram ao imóvel com o objetivo de recuperar os bens subtraídos. No momento da abordagem, um deles reagiu com disparos de arma de fogo contra os policiais e foi neutralizado. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O outro foi preso no local.

Ao todo, três indivíduos foram presos em flagrante — um por receptação e dois por roubo qualificado e associação criminosa. Um quarto integrante foi morto no confronto. As investigações confirmaram que o grupo é responsável por cinco roubos à mão armada, com foco na subtração de veículos e bens de valor. Todos os objetos apreendidos, incluindo as joias e os quatro veículos, foram devolvidos às vítimas.

A operação demonstrou a capacidade de resposta imediata das forças de segurança pública da região, que atuaram de forma coordenada e eficiente para identificar, localizar e neutralizar a ação de um grupo criminoso que havia se deslocado de outra região com o objetivo de cometer crimes no interior do Estado. As investigações continuam para apurar outros possíveis envolvidos.