Polícia Civil prende suspeito com cocaína em Cardoso 

Um morador de Cardoso/SP foi preso no último sábado (27.jul) pela Polícia Civil suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Com F.R.N., apreendido mais de meio quilo de cocaína, além de maconha e outros apetrechos.

De acordo com o apurado, o setor de investigação da Delegacia de Polícia de Cardoso descobriu o envolvimento do indivíduo com o tráfico de drogas e solicitou um mandado de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário.

Com apoio de equipes de Riolândia, Valentim Gentil e DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga, os policiais deram cumprimento ao referido mandado no imóvel, local onde foi localizado 505,8g de cocaína, 445,8g de maconha, R$ 742,00, balança de precisão e um veículo utilizado para o transporte das drogas também foi apreendido.

Em seguida, F.R.N., foi apresentado na Delegacia de Polícia, ouvido e colocado à disposição da Justiça.