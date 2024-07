Pela 4ª vez, Zé Neto e Cristiano doam cachê de show ao Hospital de Base

Dinheiro do cachê e de outras ações do Rio Preto Country Bulls será investido no atendimento e serviços para os pacientes do SUS.

Um dos principais complexos hospitalares do Brasil e o maior em atendimento a pacientes do SUS no país, o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto teve, mais uma vez, o reconhecimento da qualidade de seus serviços por parte de Zé Neto e Cristiano, uma das mais famosas duplas sertanejas. Pela quarta vez, a dupla doou o cachê de seu show ao HB de Rio Preto, instituição com a qual os cantores têm uma relação estreita. Na noite deste domingo (14 de julho), Zé Neto e Cristiano destinaram o cachê do show, no encerramento do Rio Preto Country Bulls (RPCB), realizado há 26 anos e um dos maiores do país.

A dupla, formada em São José do Rio Preto em 2011, já reservou para o HB de Rio Preto, Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e outras unidades do complexo Funfarme o cachê de seus shows no RPCB de 2019 e 2023 e no rodeio de Mirassol, cidade vizinha de Rio Preto. “Zé Neto, Cristiano e seus familiares já foram atendidos nos hospitais de nosso complexo e, como todos os moradores da nossa região, criaram um vínculo muito forte. Eles sabem que o dinheiro sempre é investido em melhorias na infraestrutura e atendimento aos mais de 1,7 milhão de moradores de 102 cidades do noroeste paulista de até de todo país que vem para nossa instituição”, afirmou a diretora administrativa do Hospital de Base, Dra. Amália Tieco.

Moradores da região de Rio Preto, Zé Neto, Cristiano e seus familiares receberam os cuidados dos profissionais do Hospital de Base e do Hospital da Criança e Maternidade, em diversas ocasiões. Em dezembro passado, Zé Neto ficou uma semana internado no HB de Rio Preto, após sofrer grave acidente com seu carro. À saída do hospital, afirmou: “Carinho de todo corpo médico e enfermaria do Hospital de Base que, mais uma vez, mostrou porque é referência no Brasil.” O cantor também lembrou do atendimento prestado ao pai em outra ocasião. “Ele tem plano de saúde, mas, mesmo assim, foi atendido pelo SUS no HB, cuja equipe o salvou.”

Na noite deste domingo, o HB de Rio Preto também contou com a solidariedade do público durante o Desafio do Bem – Duelo de Campeões, no qual peão e touro se enfrentaram, com renda das apostas destinada ao custeio do setor de transplante de órgãos, no qual o HB de Rio Preto é uma das referências nacionais. O hospital já realizou mais de 6.700 transplantes em 32 anos de atividades do setor.

Como nos últimos anos, o empresário Paulo Emílio, organizador do RPCB, também reverteu o dinheiro da venda dos ingressos do primeiro dia do rodeio, a chamada Quarta Solidária, para o Hospital de Base de Rio Preto.

Craques da seleção brasileira, Rivaldo, Lucas Moura e Hulk, doam camisas autografadas

A excelência do atendimento do Hospital de Base de Rio Preto mereceu o reconhecimento também de três craques da seleção brasileira de futebol, o pentacampeão mundial de 2002 Rivaldo e Lucas Moura, do São Paulo, e Hulk, do Atlético Mineiro. Rivaldo autografou camisa da seleção brasileira e Lucas e Hulk, dos times por onde atuam.

Além da doação, os três jogadores fizeram questão de gravar vídeos enaltecendo o trabalho dos profissionais do Hospital de Base de Rio Preto em benefício dos moradores da região noroeste do Estado de São Paulo.

Complexo hospitalar Funfarme | Excelência em Medicina, referência no Brasil

Um dos maiores e mais importantes do Brasil, o complexo hospitalar da Funfarme, localizado em São José do Rio Preto, reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o ICA – Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 1 milhão e 700 mil habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), seus hospitais e demais unidades (hemocentro e unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro) atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.

Isto faz com que a Funfarme apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 1 milhão e 200 mil atendimentos por ano feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da Saúde. No total, a Funfarme possui 9.000 funcionários, população maior do que as de algumas cidades do Noroeste paulista.

HB e HCM dispõem de 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano.

Alianças Estratégicas transformam cada centavo em saúde para quem precisa

As Alianças Estratégicas é a área da Funfarme responsável por firmar parcerias com a sociedade para captar recursos e investimentos no complexo hospitalar que impactam na qualidade da assistência e serviços prestados aos pacientes do SUS.

Parcerias são firmadas com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro, destinado a projetos que beneficiam pacientes com câncer, garantem o parto humanizado, ampliam o tratamento adequado em mais de 60 especialidades, valorizam a luta contra a violência infanto-juvenil e asseguram dignidade nos cuidados paliativos. São projetos que visam oferecer melhor qualidade de vida.