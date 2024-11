Paulistão A2: CAV participa de Conselho Técnico na segunda-feira 

O Votuporanguense trabalha para repor as 10 peças que deixaram o clube após o término da Copa Paulista. A reapresentação para a pré-temporada ocorre no dia 25 de novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense participa da reunião para lançamento e conselho técnico do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025 na próxima segunda-feira (11.nov), a partir das 12h, no Salão Nobre do Pacaembu, em São Paulo/SP.

O Pantera Alvinegro que está de volta a divisão de acesso à elite do futebol paulista, vai medir forças com o Capivariano, Ferroviária, Grêmio Prudente, Ituano, Juventus, Linense, Oeste, Portuguesa Santista, Primavera, Rio Claro, Santo André, São Bento, São José, Taubaté e XV de Piracicaba.

Enquanto isso, nos bastidores da Arena Plínio Marin, a diretoria Alvinegra trabalha para repor as 10 peças que deixaram o elenco após a conquista do vice-campeonato da Copa Paulista. Nomes importantes no último semestre se despediram da comissão técnica liderada pelo treinador Rogério Corrêa, como por exemplo: lateral-direito Vinícius Baracioli, o volante Jonatas Paulista, o lateral-direito Luizão, o centroavante Danilo Mariotto, o zagueiro Guilherme, o volante Rapchan, o lateral-direito Caio Callyman, o meia-atacante Wendel Júnior e o goleiro Gabriel Barbato.

Tudo isso, porque o Pantera Alvinegro já tem data para se reapresentar na Toca: 25 de novembro, uma segunda-feira.

Para além disso, uma data deve ser reservada em dezembro para apresentação oficial do novo fornecedor de material esportivo. O Votuporanguense anunciou nesta semana uma parceria com a Junpe Uniformes e lançará uma loja com produtos exclusivos para seus torcedores, fortalecendo a marca e ampliando as receitas.

