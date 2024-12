Educação: Votuporanga conquista Selo Ouro pelo Compromisso Nacional com a Alfabetização 

Selo é concedido pelo Ministério da Educação, que reconhece e valoriza as boas práticas em ações voltadas à alfabetização das crianças em idade certa, assegurando igualdade de acesso e oportunidades.

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria da Educação, recebeu um importante reconhecimento em nível nacional. Trata-se do Selo pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é dividido em três categorias Ouro, Prata e Bronze, sendo que Votuporanga foi agraciada com a honraria mais alta. O Selo é concedido pelo Ministério da Educação, do Governo Federal, que reconhece e valoriza as boas práticas em ações voltadas à alfabetização das crianças em idade certa, assegurando igualdade de acesso e oportunidades.

A premiação consolida os esforços da Prefeitura de Votuporanga na adoção de práticas pedagógicas que visam à alfabetização plena na idade certa. “Esta é mais uma grande conquista que demonstra o quanto temos trabalhado pela melhoria constante do aprendizado das nossas crianças. Desde o início da gestão do prefeito Jorge Seba, diversos investimentos e esforços foram empenhados para que conseguíssemos elevar nossos índices educacionais e garantir grandes conquistas como esta. Estamos muito felizes e confiantes de que os próximos anos serão de mais avanços e realizações”, afirma Marcelo Batista, secretário da Educação.

“Desde o início do nosso mandato, realizamos importantes investimentos na área educacional, sempre pensando em oferecermos o melhor para nossas crianças. Com estes avanços, a nossa cidade tem se consolidado, cada vez mais, como referência na Educação em todo o Estado e até mesmo no Brasil”, comemorou o prefeito Jorge Seba.

Para concessão da honraria, foram avaliados os esforços das Secretarias de Educação em prol à alfabetização considerando as seguintes dimensões: colaboração entre os entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal); institucionalização e implementação da política de alfabetização ou ações no âmbito da alfabetização de crianças; implementação das ações de formação de professores e gestores; e distribuição de materiais didáticos.

