Parisi promove o 4º Almoço e Leilão de Gado em benefício ao Hospital de Base 

A solidariedade toma conta mais uma vez de Parisi/SP neste domingo (7.dez), com o 4º Almoço e Leilão de Gado em benefício ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O evento será realizado no Salão Paroquial, a partir das 11h.

O cardápio será composto por espeto de carne e kafta, pastel de carne e frango e leitoa assada. Para mais informações, os telefones de contatos são Pedro Trento (17) 99718-1912 e Ziro (17) 99708-6000.

O Hospital de Base, referência em atendimentos de alta complexidade, integra o complexo de saúde Funfarme, ao lado do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), Hemocentro e outras unidades, prestando atendimento humanizado e de excelência a pacientes de toda a região.