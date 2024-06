Palmeiras prepara duas saídas no elenco e inicia movimentos por reforços 

Verdão conversa para finalizar vendas de Luan e Luis Guilherme a América do México e West Ham, respectivamente, enquanto faz sondagens por novos reforços além de Felipe Anderson.

O Palmeiras começa a se movimentar no mercado de transferências e avança para definir duas saídas: de Luan para o América, do México, e Luis Guilherme, para o West Ham, da Inglaterra. A diretoria, em contrapartida, mapeia opções para reforçar o grupo de Abel Ferreira.

A negociação de Luis Guilherme é a mais adiantada: o Verdão troca documentos para fechar a transferência do meia-atacante de 18 anos de idade por 30 milhões de euros (R$ 172,8 milhões), sendo 23 milhões de euros fixos (R$ 132,5 milhões) e mais 7 milhões de euros em bônus (R$ 40,3 milhões).

As tratativas por Luan não estão adiantadas da mesma forma, mas caminham para isso. O América fez uma oferta, e o Palmeiras avisou que deseja receber o valor da multa de cerca de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões).

A proposta dos mexicanos está próxima do pedido pela cúpula alviverde, e as partes entendem que há uma boa chance de o negócio ser fechado.

Endrick já tinha saída certa na janela deste meio de ano e se despediu do clube na semana passada. Há mais jogadores que receberam sondagens do mercado, como Jhon Jhon e Rony, ambos pelo Cruzeiro. Não houve avanço até o momento pelos dois, porém.

Em maio, Abel Ferreira havia indicado mudanças no elenco do Verdão ao ser questionado sobre a necessidade de reformulação no elenco: “Sim, claro que vamos ter que reformular, mas eu adoro isso. Espero que a direção me acompanhe nessa reformulação, porque nem sempre é fácil”, disse Abel na época.

A outra negociação próxima do fim é a de Estêvão com o Chelsea. Os clubes também estão finalizando as questões burocráticas para concluir a venda. Neste caso, porém, o jovem ficará até o fim do Mundial de Clubes de 2025, pois só completará 18 anos no ano que vem.

E as contratações?

O Palmeiras já tem um reforço anunciado para julho: Felipe Anderson, que jogou as últimas três temporadas na Lazio, da Itália. O departamento de análise de mercado, porém, tem feito levantamentos por mais contratações.

Há o interesse em Agustín Giay, lateral-direito e meio-campista do San Lorenzo, da Argentina. Diretoria e comissão técnica buscaram informações sobre o jogador de 20 anos de idade, com passagens por seleções de base da Argentina.

De acordo com a imprensa do país vizinho, o Verdão já fez uma oferta pelo atleta, mas o Palmeiras não a confirma.

Caso a saída de Luan se concretize, o Verdão ficará com duas lacunas na zaga. Isto porque Abel Ferreira pede há alguns anos a contratação de um defensor canhoto.

Gustavo Gómez, Murilo e Naves são os nomes para a posição, enquanto Michel e Vitor Reis, crias da base, têm participado de treinos na Academia de Futebol, também.

No ataque, a primeira avaliação era de que o clube não iria buscar contratações após a chegada de Felipe Anderson e as recuperações de Dudu e Bruno Rodrigues. Bruno, porém, lesionou o joelho esquerdo quando estava perto de voltar e deve perder o restante da temporada.

A avaliação da diretoria alviverde é de que estas movimentações na janela de meio de ano vão demandar mais investimentos, pois o mercado está bastante aquecido.

A janela para registros de novos jogadores no Brasil abre em 10 de julho, e os jogos das oitavas de Conmebol Libertadores serão em agosto. O Palmeiras poderá fazer até cinco trocas na sua lista de inscritos; uma delas já é certa com a entrada de Felipe Anderson.

