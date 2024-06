Homenagem: Câmara aprova denominação do Sistema de Lazer “Joaquim Pereira Sobrinho” 

Por iniciativa do vereador Jura (PSB), aprovada por unanimidade, o homenageado emprestará nome ao local no bairro Parque Eplatz.

A 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada nesta segunda-feira (3.jun), foi marcada por pronunciamentos, votação de projetos e homenagens que lembraram a vida de personalidades que se destacaram na história do município. Entre esses nomes, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Jura (PSB) que passa a denominar o Sistema de Lazer “Joaquim Pereira Sobrinho”, o atual Sistema de Lazer localizado no Parque Eplatz.

Confira o histórico do homenageado

No projeto votado consta um breve histórico do homenageado: “O senhor Joaquim Pereira Sobrinho nasceu no dia 10 de fevereiro de 1943, na cidade de Ibitiara/BA, filho do Senhor Sebastião Pereira Sobrinho e Maria Ana de Jesus. No ano de 1976, casou-se com a senhora Adair Antônia da Silva Pereira, com quem teve uma filha, Maria de Fátima Pereira Aguiar. Foi taxista e pecuarista em nossa cidade. Conhecido como ‘Joaquim Taxista’, faleceu no dia 15 de maio de 2000, deixando um grande círculo de amigos”, destaca o projeto aprovado.