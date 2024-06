Palmeiras oferece R$ 40 milhões por Giay e fica mais próximo de acerto com San Lorenzo 

Verdão aguarda definição, mas a expectativa é de que argentinos aceitem os números oferecidos.

O Palmeiras avançou nesta terça-feira pela contratação de Agustín Giay, lateral-direito e meio-campista do San Lorenzo. O clube subiu a oferta para 7,5 milhões de dólares (R$ 40,2 milhões) por 75% dos direitos do jogador e agora aguarda a sinalização dos argentinos.

De acordo com a imprensa local, o San Lorenzo deve aceitar os números apresentados. A equipe tem necessidade de fazer vendas nesta janela e tem em Giay um dos jogadores com maior potencial na janela de transferências.

Aos 20 anos, Augustín Giay tem histórico de destaque nas seleções de base da Argentina e é titular no seu clube desde os 18. Se a negociação de fato acontecer, a tendência é de que ele acerte um contrato de cinco temporadas.

O Benfica, de Portugal, e o Atlético de Madrid, da Espanha, já foram citados como algumas das equipes de olho no jovem, capitão de seu país no Sul-Americano Sub-20. As equipes, porém, não enviaram propostas, diferente do Palmeiras.

Giay era mapeado pela equipe de análise de mercado do Verdão, e a comissão técnica teve a primeira chance de assisti-lo de perto na estreia do Verdão nesta Libertadores, diante do San Lorenzo.

No reencontro entre os clubes, pela rodada final da fase de grupos, além de a equipe de Abel buscar informações, a diretoria também iniciou contatos com os argentinos pelo jovem.

Desde a semana passada, as conversas vêm avançando, mas o Palmeiras esbarrava nas recusas do San Lorenzo. Veio, então, a última oferta de 7,5 milhões de dólares, como revelado pelo Uol.

Como ele joga?

Promovido ao elenco profissional em abril de 2022, quando tinha 18 anos, Giay fez 87 partidas pelo San Lorenzo e marcou dois gols.

Embora atue também como meio-campista, seu mapa de calor pela equipe argentina o indica jogando mais frequentemente como lateral. É considerado um jogador veloz, intenso e com boa qualidade.

Nesta edição da Libertadores, é o terceiro jogador com mais passes certos no San Lorenzo (média de 23,8 por jogo), e o segundo com mais assistências para finalização (quatro em seis jogos). Defensivamente, é o quinto jogador com mais desarmes por sua equipe.

No 0 a 0 entre as equipes no Allianz Parque, resultado que classificou o San Lorenzo para as oitavas da Libertadores, o camisa 8 da equipe argentina foi um dos destaques defensivos e saiu como o líder em desarmes, com quatro.

Além do potencial técnico, Giay é um jogador com mercado também para uma negociação futura, como já se demonstra pelo interesse atual de europeus nele.

No Palmeiras, seria uma opção para o setor que conta com Marcos Rocha (35 anos) e Mayke (31) como principais opções, sendo que o primeiro deles tem vínculo apenas até dezembro.

Garcia (22 anos) é cria da base alviverde e também lateral-direito, mas fez apenas três partidas na temporada. O Vitória chegou a demonstrar interesse em sua contratação.

*Com informações do ge