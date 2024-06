Palmeiras identifica problema no ataque e pode contar com a volta de Dudu no próximo jogo 

Auxiliar cita a dificuldade de criar pelos lados do campo nos últimos jogos do Verdão. Camisa 7 está em transição física e trabalha para retornar no encontro com o Vasco, após a pausa.

O Palmeiras vinha de dois jogos sem fazer gols até a vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, nesse domingo. Na avaliação da comissão técnica, o time apresentou problemas na criação de jogadas recentemente. Agora, além de tempo para trabalhar, o Verdão está perto de ter um reforço no ataque: Dudu.

O atacante está sendo preparado para ter condições de voltar a ser relacionado no jogo contra o Vasco, dia 13, no retorno depois da Data Fifa. Fora de combate desde agosto, quando lesionou o joelho direito, ele já está recuperado e tem feito treinos com o elenco.

Durante as atividades com o restante dos atletas, Dudu chegou a sentir um incômodo na panturrilha direita, mas o problema não é considerado grave. A expectativa é de que no próximo jogo, o maior ídolo deste elenco tenha condições de ir para o banco de reservas.

Apesar da versatilidade, o camisa 7 atua com mais frequência pelos lados do campo. E na avaliação de Carlos Martinho, auxiliar que comandou o Palmeiras contra o Criciúma, a equipe afunilou as jogadas demais por dentro nos últimos jogos.

“Falamos no intervalo de simplificar as ações. O corredor central estava muito povoado (no primeiro tempo contra o Criciúma). Precisávamos jogar por fora e fazer chegar a bola na área. Algo que temos vindo a fazer menos e hoje (domingo) fizemos. Foi algo que trabalhamos e por isso ficamos contentes pelos jogadores fazerem aquilo que pedimos no treino”, analisou.

“Ideia foi buscar os corredores para ter maior capacidade no um contra um, maior chegada nessa zona e colocar mais vezes a bola na área”, prosseguiu.

A expectativa era de que o Palmeiras também tivesse a volta de Bruno Rodrigues, mas o atacante lesionou o joelho esquerdo quando estava prestes a ser liberado.

Enquanto Dudu deve voltar a jogar agora em junho, o Verdão ainda contará com a estreia de Felipe Anderson quando a janela reabrir, 10 de julho. O meia-atacante já está no Brasil e falou no fim de semana pela primeira vez como palmeirense.

Em contrapartida, Luis Guilherme está de saída. Com boa atuação no segundo tempo diante do Criciúma, o garoto tem negociação em andamento para se juntar ao West Ham.

O clube inglês oferece 30 milhões de euros (R$ 170,9 milhões) pelo camisa 31, e se a transferência for concretizada, o garoto se despede agora, pois já tem 18 anos de idade.

*Com informações do ge